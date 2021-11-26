Камила Валиева
Гран-при России
Валиева выиграла короткую программу на Гран-при России и установила мировой рекорд
8 минут назад
С 26 по 28 ноября в Сочи проходит Гран-при России по фигурному катанию. 26 ноября состоялись соревнования в короткой программе. Наши фигуристки взяли первое и вторые места. А так выглядит топ-5:
1. Камила Валиева (Россия) – 87,42.
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,10.
3. Мэрайя Белл (США) – 69,37.
4. Мэйдлин Скиза (Канада) – 67,49.
5. Майя Хромых (Россия) – 64,72.
87,42 балла у Валиевой – мировой рекорд по результату в короткой программе.
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