Валиева выиграла короткую программу на Гран-при России и установила мировой рекорд

С 26 по 28 ноября в Сочи проходит Гран-при России по фигурному катанию. 26 ноября состоялись соревнования в короткой программе. Наши фигуристки взяли первое и вторые места. А так выглядит топ-5:

1. Камила Валиева (Россия) – 87,42.

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,10.

3. Мэрайя Белл (США) – 69,37.

4. Мэйдлин Скиза (Канада) – 67,49.

5. Майя Хромых (Россия) – 64,72.

87,42 балла у Валиевой – мировой рекорд по результату в короткой программе.