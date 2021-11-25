Главные участники Гран-при России по фигурному катанию

Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Сочи. Это шестой этап мировой серии Гран-при. Дальше запланирован финал в Японии, куда отберутся лучшие спортсмены в каждом виде программы.

Участники этапов зарабатывают очки и формируют таблицу. Шесть главных фигуристов или пар с условием их обязательного выступления на двух этапах потом попадают в финал. Гран-при в Сочи – заключительный обычный этап.

Полный список участников «Кубка Ростелекома» от сборной России:

Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Из иностранных спортсменок выделяются Луна Хендрикс (Бельгия) и Мэрайя Белл (США).

Расписание Гран-при России по фигурному катанию