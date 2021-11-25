Гран-при России
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Камила Валиева
Майя Хромых
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
#Гран-при России #Камила Валиева #Евгений Семененко #Елизавета Туктамышева #Майя Хромых #Марк Кондратюк #Михаил Коляда
Главные участники Гран-при России по фигурному катанию
час назад
Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Сочи. Это шестой этап мировой серии Гран-при. Дальше запланирован финал в Японии, куда отберутся лучшие спортсмены в каждом виде программы.
Участники этапов зарабатывают очки и формируют таблицу. Шесть главных фигуристов или пар с условием их обязательного выступления на двух этапах потом попадают в финал. Гран-при в Сочи – заключительный обычный этап.
Полный список участников «Кубка Ростелекома» от сборной России:
- Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
- Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.
- Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
- Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
Из иностранных спортсменок выделяются Луна Хендрикс (Бельгия) и Мэрайя Белл (США).
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