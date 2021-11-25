Гран-при России
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Камила Валиева
Майя Хромых
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
Поделиться:
Комментарии:
0
#Гран-при России #Камила Валиева #Евгений Семененко #Елизавета Туктамышева #Майя Хромых #Марк Кондратюк #Михаил Коляда

Главные участники Гран-при России по фигурному катанию

час назад

Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Сочи. Это шестой этап мировой серии Гран-при. Дальше запланирован финал в Японии, куда отберутся лучшие спортсмены в каждом виде программы.

Участники этапов зарабатывают очки и формируют таблицу. Шесть главных фигуристов или пар с условием их обязательного выступления на двух этапах потом попадают в финал. Гран-при в Сочи – заключительный обычный этап.

Полный список участников «Кубка Ростелекома» от сборной России:

  • Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
  • Мужчины: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.
  • Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
  • Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Из иностранных спортсменок выделяются Луна Хендрикс (Бельгия) и Мэрайя Белл (США). 

Расписание Гран-при России по фигурному катанию

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт ФФККР
Еще по теме
Косторная поменяла обе программы за три месяца до Олимпиады. Не удивляйтесь – это нормально
Трусова приехала на турнир в США с травмой. Но не снялась с короткой программы – и показала личный рекорд
Самый сложный прыжок в фигурном катании – четверной аксель. Никто не прыгал его чисто, но один японец только ради мечты об этом продолжает карьеру
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Гран-при России
#Камила Валиева
#Евгений Семененко
#Елизавета Туктамышева
#Майя Хромых
#Марк Кондратюк
#Михаил Коляда