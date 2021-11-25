Расписание Гран-при России по фигурному катанию

Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Сочи. Даты проведения: 26-28 ноября 2021 года.

Это заключительный этап мировой серии Гран-при. По его итогам сформируется список участников финала Гран-при.

Полное расписание соревнований:

26 ноября

Мужчины, короткая программа. 13:30

Танцы на льду, ритм-танец. 15:30

Пары, короткая программа. 18:00

Женщины, короткая программа. 19:25

27 ноября

Мужчины, произвольная программа. 13:30

Танцы на льду, произвольный танец. 15:40

Пары, произвольная программа. 17:30

Женщины, произвольная программа. 19:10

28 ноября

Церемония награждения. 14:00

Показательные выступления. 15:00

Финал серии Гран-при пройдет в Японии. Туда попадают шесть лучших спортсменов в каждой дисциплине. Для выступления в финале Гран-при необходимо участие в двух этапах.

Главные участники Гран-при России по фигурному катанию