Гран-при России
Расписание Гран-при России по фигурному катанию
час назад
Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Сочи. Даты проведения: 26-28 ноября 2021 года.
Это заключительный этап мировой серии Гран-при. По его итогам сформируется список участников финала Гран-при.
Полное расписание соревнований:
26 ноября
- Мужчины, короткая программа. 13:30
- Танцы на льду, ритм-танец. 15:30
- Пары, короткая программа. 18:00
- Женщины, короткая программа. 19:25
27 ноября
- Мужчины, произвольная программа. 13:30
- Танцы на льду, произвольный танец. 15:40
- Пары, произвольная программа. 17:30
- Женщины, произвольная программа. 19:10
28 ноября
- Церемония награждения. 14:00
- Показательные выступления. 15:00
Финал серии Гран-при пройдет в Японии. Туда попадают шесть лучших спортсменов в каждой дисциплине. Для выступления в финале Гран-при необходимо участие в двух этапах.
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