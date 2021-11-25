Гран-при России
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#Гран-при России

Расписание Гран-при России по фигурному катанию

час назад

Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Сочи. Даты проведения: 26-28 ноября 2021 года.

Это заключительный этап мировой серии Гран-при. По его итогам сформируется список участников финала Гран-при.

Полное расписание соревнований:

26 ноября

  • Мужчины, короткая программа. 13:30
  • Танцы на льду, ритм-танец. 15:30
  • Пары, короткая программа. 18:00
  • Женщины, короткая программа. 19:25

27 ноября

  • Мужчины, произвольная программа. 13:30
  • Танцы на льду, произвольный танец. 15:40
  • Пары, произвольная программа. 17:30
  • Женщины, произвольная программа. 19:10

28 ноября

  • Церемония награждения. 14:00
  • Показательные выступления. 15:00

Финал серии Гран-при пройдет в Японии. Туда попадают шесть лучших спортсменов в каждой дисциплине. Для выступления в финале Гран-при необходимо участие в двух этапах.

Главные участники Гран-при России по фигурному катанию

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Источник:
Официальный сайт ФФККР
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