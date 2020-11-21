Александра Трусова
Гран-при России
фигурное катание
Евгений Плющенко
Трусова всего дважды за карьеру занимала четвертое место на важных турнирах
21 ноября, 22:45
- Сезон-2016/17. Трусова стала четвертой на первенстве России среди юниоров.
- Сезон-2020/21. Трусова стала четвертой на Гран-при России.
Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России
Александре Трусовой 16 лет. С этого сезона она выступает под руководством Евгения Плющенко. Трусова выиграла два этапа Кубка России.
В 2019 году Трусова заняла третье место в финале серии Гран-при. Потом она выиграла бронзу на чемпионате Европы.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые