Гран-при России
фигурное катание
Александра Трусова
Анастасия Гулякова
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#Гран-при России #фигурное катание #Александра Трусова #Анастасия Гулякова

Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России

21 ноября, 21:03

AFLO/Global Look Press

Александра Трусова не попала в тройку призеров на Гран-при России по фигурному катанию. Она занимала третье место после короткой программы, но сорвала произвольную. 

Трусова четыре раза упала во время исполнения прыжков. Она проиграла Анастасии Гуляковой 0,1 балла. И осталась на четвертом месте.

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На финале Гран-при в 2019 году Трусова заняла третье место. Позже она выиграла бронзу на чемпионате Европы.

Трусовой 16 лет. Перед этим сезоном она перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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