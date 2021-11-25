Гран-при России
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#Гран-при России

Гран-при России по фигурному катанию: где смотреть короткую программу у женщин, 26 ноября 2021 года

28 минут назад

Гран-при России по фигурному катанию состоится в Сочи. Он пройдет в период с 26 по 28 ноября 2021 года.

Начало соревнований в короткой программе у женщин 26 ноября – в 19:25 по московскому времени.

Смотреть турнир можно на Первом канале, прямая трансляция  в 19:45. На сайте Первого канала – в 19:20.

В первый день, 26 ноября, будут проведены соревнования у мужчин (короткая программа), женщин (короткая программа), пар (короткая программа), а также состоятся танцы на льду (ритм-танец).

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Источник:
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