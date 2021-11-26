Гран-при России по фигурному катанию: где смотреть произвольную программу у мужчин, 27 ноября 2021 года

Гран-при России по фигурному катанию состоится в Сочи. Он пройдет в период с 26 по 28 ноября 2021 года.

Начало соревнований в произвольной программе у мужчин 27 ноября – в 13:30 по московскому времени. Смотреть их можно на сайте «Первого канала». Старт трансляции намечен на 13:25 по московскому времени.

Этот день будет вторым на Гран-при Сочи. 26 ноября состоялись соревнования у мужчин, женщин и пар (везде – короткие программы), а также состоялись танцы на льду (ритм-танец). 27 ноября – произвольные программы у мужчин и женщин+танцы на льду и соревнования в парах.