Гран-при России
Гран-при России по фигурному катанию: где смотреть короткую программу у мужчин, 26 ноября 2021 года
26 минут назад
Гран-при России по фигурному катанию состоится в Сочи и пройдет в период с 26 по 28 ноября 2021 года.
Начало соревнований в короткой программе у мужчин 26 ноября – в 13:30 по московскому времени.
Смотреть турнир можно на сайте Первого канала. Трансляция – в 13:25.
В первый день, 26 ноября, будут проведены соревнования у мужчин, женщин и пар (везде – короткие программы), а также состоятся танцы на льду (ритм-танец).
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