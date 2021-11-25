Гран-при России по фигурному катанию: где смотреть короткую программу у мужчин, 26 ноября 2021 года

Гран-при России по фигурному катанию состоится в Сочи и пройдет в период с 26 по 28 ноября 2021 года.

Начало соревнований в короткой программе у мужчин 26 ноября – в 13:30 по московскому времени.

Смотреть турнир можно на сайте Первого канала. Трансляция – в 13:25.

В первый день, 26 ноября, будут проведены соревнования у мужчин, женщин и пар (везде – короткие программы), а также состоятся танцы на льду (ритм-танец).