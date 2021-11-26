Гран-при России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у женщин, 27 ноября 2021 года

Гран-при России по фигурному катанию состоится в Сочи. Он пройдет в период с 26 по 28 ноября 2021 года.

В 19:25 начнутся соревнования женщин в короткой программе. На сайте Первого канала прямая трансляция начнется в 19:20. На самом канале – в 17:40 (она захватит соревнования в парах).

Этот день будет вторым на Гран-при Сочи. 26 ноября состоялись соревнования у мужчин, женщин и пар (везде – короткие программы), а также состоялись танцы на льду (ритм-танец). 27 ноября – произвольные программы у мужчин и женщин+танцы на льду и соревнования в парах.