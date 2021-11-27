Пять из шести фигуристок в финале Гран-при представляют Россию 🇷🇺

Завершился шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию. Он проходил в России. Валиева, Туктамышева и Хромых попали в тройку призеров. Все они поучаствуют в финале Гран-при.

Финал состоится в Японии. Даты проведения главного соревнования по Гран-при: 9 – 12 декабря 2021 года. Туда попадают по шесть лучших фигуристов в каждом виде.

Список участников у женщин: Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Майя Хромых (все – Россия), Каори Сакамото (Япония).

Все выступления Валиевой на Гран-при России по фигурному катанию – мировые рекорды