Елизавета Туктамышева
Гран-при России
фигурное катание
Александра Трусова
Алена Косторная
Анастасия Гулякова
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Туктамышева не выигрывала этапы Гран-при с октября 2018 года
21 ноября, 22:25
Елизавета Туктамышева победила на Гран-при России. Она опередила Алену Косторную и Анастасию Гулякову. Александра Трусова осталась четвертой.
Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России
Одна из фраз Туктамышевой после успеха: «Давно не выигрывала уже ничего». В октябре 2018 года Туктамышева победила на Skate Canada. Тогда в тройку вошли Мако Ямашита и Евгения Медведева.
В этом сезоне Гран-при России стал национальным соревнованием. Из-за пандемии коронавируса в нем не участвуют лучшие спортсмены из других стран. Туктамышева соревновалась со всеми, кто тренируется в России.
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