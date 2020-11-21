Елизавета Туктамышева
Гран-при России
фигурное катание
Александра Трусова
Алена Косторная
Анастасия Гулякова
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#Елизавета Туктамышева #фигурное катание #Алена Косторная #Александра Трусова #Гран-при России #Анастасия Гулякова

Туктамышева не выигрывала этапы Гран-при с октября 2018 года

21 ноября, 22:25

Keystone Press Agency/Global Look Press

Елизавета Туктамышева победила на Гран-при России. Она опередила Алену Косторную и Анастасию Гулякову. Александра Трусова осталась четвертой.

Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России

Одна из фраз Туктамышевой после успеха: «Давно не выигрывала уже ничего». В октябре 2018 года Туктамышева победила на Skate Canada. Тогда в тройку вошли Мако Ямашита и Евгения Медведева.

В этом сезоне Гран-при России стал национальным соревнованием. Из-за пандемии коронавируса в нем не участвуют лучшие спортсмены из других стран. Туктамышева соревновалась со всеми, кто тренируется в России.

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