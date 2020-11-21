Елизавета Туктамышева
Гран-при России
фигурное катание
Александра Трусова
Алена Косторная
Анастасия Гулякова
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#Елизавета Туктамышева #фигурное катание #Алена Косторная #Александра Трусова #Гран-при России #Анастасия Гулякова

Туктамышева победила на Гран-при России. Гулякова попала в тройку ⛸️

21 ноября, 21:12

Алена Косторная и Елизавета Туктамышева.

AFLO/Global Look Press

Итоговое положение на Гран-при России в женских соревнованиях:

  1. Елизавета Туктамышева – 223,39
  2. Алена Косторная – 220,78
  3. Анастасия Гулякова – 199,03
  4. Александра Трусова – 198,93

Трусова четыре раза упала в произвольной программе на Гран-при России

Туктамышева исполнила в произвольной программе два тройных акселя. После короткой программы она занимала второе место.

Елизавете Туктамышевой 23 года. Она тренируется у Алексея Мишина. Сейчас Туктамышева разучивает четверные прыжки.

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