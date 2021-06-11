НХЛ
Тампа-Бэй
Вегас (х)
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль
Поделиться:
Комментарии:
0
#НХЛ #Тампа-Бэй #Вегас (х) #Монреаль #Нью-Йорк Айлендерс

«Вегас» сыграет с «Монреалем», «Тампа» – с «Айлендерс». Определились пары и расписание полуфиналов Кубка Стэнли

6 часов назад

стека плэй-офф

твиттер НХЛ

Пары формировались после перепосева полуфиналистов. Каждый клуб получил номер в зависимости от положения в таблице регулярного чемпионата. Лучшая вышла на худшую, вторая – на третью.

«Тампа» (2) – «Нью-Йорк Айлендерс» (3)

Даты матчей: 13 июня (22:00 мск), 15 июня (03:00), 17 июня (03:00), 19 июня (03:00), 21 июня (03:00), 23 июня (03:00), 25 июня (03:00).

«Вегас» (1) – «Монреаль» (4)

Даты матчей: 14 июня (04:00 мск), 16 июня (04:00), 18 июня (03:00), 20 июня (03:00), 22 июня (04:00), 24 июня (03:00), 26 июня (03:00).

Серии играются до четырех побед. Победитель попадает в финал.

  • «Тампа», «Вегас» и «Айлендерс» вышли в полуфинал второй год подряд. «Тампа» победила в прошлом розыгрыше.
  • Для «Монреаля» это первый полуфинал с 2014 года.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
Еще по теме
Раньше Тампа смеялась над хоккеем и не узнавала звезд на улицах. Город изменил бизнесмен-строитель
Кто мочился в Кубок Стэнли? А кого там крестили? Кстати, почему он такой тяжелый?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#НХЛ
#Тампа-Бэй
#Вегас (х)
#Монреаль
#Нью-Йорк Айлендерс