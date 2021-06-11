«Вегас» сыграет с «Монреалем», «Тампа» – с «Айлендерс». Определились пары и расписание полуфиналов Кубка Стэнли

Пары формировались после перепосева полуфиналистов. Каждый клуб получил номер в зависимости от положения в таблице регулярного чемпионата. Лучшая вышла на худшую, вторая – на третью.

«Тампа» (2) – «Нью-Йорк Айлендерс» (3)

Даты матчей: 13 июня (22:00 мск), 15 июня (03:00), 17 июня (03:00), 19 июня (03:00), 21 июня (03:00), 23 июня (03:00), 25 июня (03:00).

«Вегас» (1) – «Монреаль» (4)

Даты матчей: 14 июня (04:00 мск), 16 июня (04:00), 18 июня (03:00), 20 июня (03:00), 22 июня (04:00), 24 июня (03:00), 26 июня (03:00).

Серии играются до четырех побед. Победитель попадает в финал.