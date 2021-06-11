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«Вегас» сыграет с «Монреалем», «Тампа» – с «Айлендерс». Определились пары и расписание полуфиналов Кубка Стэнли
6 часов назад
Пары формировались после перепосева полуфиналистов. Каждый клуб получил номер в зависимости от положения в таблице регулярного чемпионата. Лучшая вышла на худшую, вторая – на третью.
«Тампа» (2) – «Нью-Йорк Айлендерс» (3)
Даты матчей: 13 июня (22:00 мск), 15 июня (03:00), 17 июня (03:00), 19 июня (03:00), 21 июня (03:00), 23 июня (03:00), 25 июня (03:00).
«Вегас» (1) – «Монреаль» (4)
Даты матчей: 14 июня (04:00 мск), 16 июня (04:00), 18 июня (03:00), 20 июня (03:00), 22 июня (04:00), 24 июня (03:00), 26 июня (03:00).
Серии играются до четырех побед. Победитель попадает в финал.
- «Тампа», «Вегас» и «Айлендерс» вышли в полуфинал второй год подряд. «Тампа» победила в прошлом розыгрыше.
- Для «Монреаля» это первый полуфинал с 2014 года.
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