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Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
5 часов назад
Восточный дивизион
«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс».
Даты матчей: 16, 18, 20, 22 мая. Дополнительные матчи: 24, 26 и 28 мая.
Даты матчей: 15, 17, 19 и 21 мая. Дополнительные даты: 23, 25 и 27 мая.
Центральный дивизион
Даты матчей: 17, 19, 21 и 23 мая. Дополнительные даты: 25, 27 и 29 мая.
Даты матчей: 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 мая.
Западный дивизион
Даты матчей: 17, 19, 21 и 23 мая. Дополнительные даты: 25, 27 и 29 мая.
Даты матчей: 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 мая.
Северный дивизион
Даты матчей: 20, 22, 24 и 25 мая. Дополнительные даты: 27, 29 и 31 мая.
Даты матчей: 19, 21, 23 и 24 мая. Дополнительные даты: 26, 28 и 30 мая.
- Из-за пандемии коронавируса НХЛ изменила формат розыгрыша этого сезона.
- Все команды поделили на четыре дивизиона по географическому принципу. По четыре лучших из каждого дивизиона вышли в плей-офф и в первом раунде сыграют парами внутри дивизионов.
- Серии матчей длятся до четырех побед.
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