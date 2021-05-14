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Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ

5 часов назад

сетка плей-офф НХЛ

твиттер НХЛ

Восточный дивизион

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Даты матчей: 16, 18, 20, 22 мая. Дополнительные матчи: 24, 26 и 28 мая.

«Вашингтон» – «Бостон».

Даты матчей: 15, 17, 19 и 21 мая. Дополнительные даты: 23, 25 и 27 мая.

Центральный дивизион

«Каролина»«Нэшвилл».

Даты матчей: 17, 19, 21 и 23 мая. Дополнительные даты: 25, 27 и 29 мая.

«Флорида» – «Тампа-Бэй».

Даты матчей: 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 мая.

Западный дивизион

«Колорадо»«Сент-Луис».

Даты матчей: 17, 19, 21 и 23 мая. Дополнительные даты: 25, 27 и 29 мая.

«Вегас»«Миннесота».

Даты матчей: 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 мая.

Северный дивизион

«Торонто»«Монреаль».

Даты матчей: 20, 22, 24 и 25 мая. Дополнительные даты: 27, 29 и 31 мая.

«Эдмонтон» – «Виннипег».

Даты матчей: 19, 21, 23 и 24 мая. Дополнительные даты: 26, 28 и 30 мая.

  • Из-за пандемии коронавируса НХЛ изменила формат розыгрыша этого сезона.
  • Все команды поделили на четыре дивизиона по географическому принципу. По четыре лучших из каждого дивизиона вышли в плей-офф и в первом раунде сыграют парами внутри дивизионов.
  • Серии матчей длятся до четырех побед.
Источник:
сайт НХЛ
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#Флорида Пантерз