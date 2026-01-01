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Нью-Йорк Айлендерс
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Нью-Йорк Айлендерс
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Хоккей
НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит
#НХЛ
1
Хоккей
Хара перешел в «Нью-Йорк Айлендерс». Ему 44 года
#Здено Хара
Хоккей
«Вегас» сыграет с «Монреалем», «Тампа» – с «Айлендерс». Определились пары и расписание полуфиналов Кубка Стэнли
#НХЛ
Хоккей
На матч «Бостона» и «Айлендерс» пришли 17400 фанатов. Это рекорд посещаемости сезона НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Варламов поднялся на первое место по матчам без пропущенных голов в этом сезоне НХЛ
#Семен Варламов
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в матче с 12 голами. Самсонов травмировался на 30-й секунде, но вернулся на лед
#НХЛ
Хоккей
Сорокин продлил победную серию до восьми игр и установил рекорд НХЛ среди вратарей-новичков из России
#Илья Сорокин
Хоккей
Сорокин отразил 20 бросков в матче с «Питтсбургом». Для него это второй подряд шатаут в дебютном сезоне НХЛ
#Илья Сорокин
Хоккей
У Варламова 30 матчей без пропущенных голов в НХЛ. Он стал пятым русским вратарем, которому это удалось
#Семен Варламов
Хоккей
В НХЛ впервые за пять лет забил белорусский игрок
#Егор Шарангович
Хоккей
В матче «Тампы» и «Айлендерс» три шайбы были забиты за 27 секунд
#НХЛ
Хоккей
Кучеров забросил победную шайбу в игре «Тампы» и «Айлендерс»
#Никита Кучеров
Хоккей
«Тампа» забила «Айлендерс» 8 голов в финале конференции
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Нью-Йорк Айлендерс» трижды в одном плей-офф НХЛ победил со счетом 4:0
#Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей
Плей-офф НХЛ возобновится 29 августа
#НХЛ
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным, Кузнецовым, Ковальчуком и Орловым вылетел из Кубка Стэнли
#Вашингтон
Хоккей
Овечкин вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Вратарь Сорокин не продлит контракт с ЦСКА и уедет в НХЛ
#Илья Сорокин
Хоккей
«Каролина» вышла в финал Востока впервые с 2009 года
#Каролина