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«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в матче с 12 голами. Самсонов травмировался на 30-й секунде, но вернулся на лед
02 апреля, 09:23
В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» крупно обыграл «Вашингтон» – 8:4. Основные факты о матче:
- «Вашингтон» забил первым, но потом пропустил трижды. После этого он уже не сравнивал счет.
- Самым результативным игроком стал нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзэл. Он забросил три шайбы и отдал две голевые передачи.
- Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал голевой пас. У него 18 голов и 13 передач в 32 матчах.
- Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 18 бросков из 22.
- Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов вышел в стартовом составе, но через 30 секунд после начала матча столкнулся с одноклубником и покинул лед. Его проверили на сотрясение мозга, а к концу первого периода он вернулся. За это время его клуб пропустил дважды.
«Айлендерс» сравнялся с «Вашингтоном» по очкам в таблице Восточного дивизиона. Теперь у обоих клубов по 50 очков, но «Вашингтон» сыграл на матч меньше. Он идет первым, «Айлендерс» – второй.
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