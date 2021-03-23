Илья Сорокин
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Нью-Йорк Айлендерс
Сорокин продлил победную серию до восьми игр и установил рекорд НХЛ среди вратарей-новичков из России
вчера, 09:16
«Филадельфия» дома проиграла «Айлендерс» в матче НХЛ со счетом 1:2. В составе гостей сыграл вратарь Илья Сорокин.
- Он отразил 36 бросков из 37 и стал первой звездой матча.
- Его победная серия продлилась до восьми игр. Она стартовала 16 февраля игрой против «Баффало» (3:1).
- Сорокин снова обновил клубный рекорд «Айлендерс» по победам подряд и установил рекорд лиги среди-вратарей новичков из России.
- У ближайших преследователей из России по семь побед – Илья Самсонов (сезон-2019/20, «Вашингтон») и Игорь Шестеркин (сезон-2019/20, «Нью-Йорд Рейнджерс»).
- Самая длинная серия среди вратарей-новичков у Росса Брукса – 12 побед в сезоне-1973/74, «Бостон». Сорокин идет 23-м в рейтинге.
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