Илья Сорокин
НХЛ
Хоккей
Нью-Йорк Айлендерс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Илья Сорокин #НХЛ #Хоккей #Нью-Йорк Айлендерс

Сорокин продлил победную серию до восьми игр и установил рекорд НХЛ среди вратарей-новичков из России

вчера, 09:16

«Филадельфия» дома проиграла «Айлендерс» в матче НХЛ со счетом 1:2. В составе гостей сыграл вратарь Илья Сорокин.

  • Он отразил 36 бросков из 37 и стал первой звездой матча.
  • Его победная серия продлилась до восьми игр. Она стартовала 16 февраля игрой против «Баффало» (3:1).
  • Сорокин снова обновил клубный рекорд «Айлендерс» по победам подряд и установил рекорд лиги среди-вратарей новичков из России.
  • У ближайших преследователей из России по семь побед – Илья Самсонов (сезон-2019/20, «Вашингтон») и Игорь Шестеркин (сезон-2019/20, «Нью-Йорд Рейнджерс»).
  • Самая длинная серия среди вратарей-новичков у Росса Брукса – 12 побед в сезоне-1973/74, «Бостон». Сорокин идет 23-м в рейтинге. 
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
Еще по теме
Упс, лучший вратарь НХЛ не взял удар с 42 метров
Вратарь «Флориды» выбил шайбу клюшкой из пустого угла. Сейчас он играет чаще Бобровского
Вратарь из КХЛ потерялся во время выхода. Рванул обратно – и прокатился мимо створа ворот
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Илья Сорокин
#НХЛ
#Хоккей
#Нью-Йорк Айлендерс