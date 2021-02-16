Евгений Иванников
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#Евгений Иванников #Хоккей #КХЛ #Нефтехимик

Вратарь из КХЛ потерялся во время выхода. Рванул обратно – и прокатился мимо створа ворот

4 часа назад
Александр Плеханов

Официальный сайт «Нефтехимика»

«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» (2:1, ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Виктор Комаров. Он бросал почти в пустые ворота, потому что вратарь Евгений Иванников был где-то в стороне. Сначала он неудачно отыграл шайбу у борта, а потом поехал обратно к воротам. Переборщил с разгоном, поэтому укатился мимо створа.

Евгений Иванников – основной вратарь «Нефтехимика». В этом сезоне он отыграл в КХЛ 36 матчей, выиграл 13 из них. В январе у Иванникова уже был неудачный матч с «Сибирью». Тогда «Нефтехимик» проиграл со счетом 4:6. Иванников пропустил три шайбы за 16 минут и заменился при 0:3. Матч доигрывал его дублер Коротаев.

За карьеру Иванников несколько раз плохо проводил игры с «Сибирью». В 2014-м он мелькал в основе СКА. Тогда Иванников менялся даже после двух шайб. Вячеслав Быков объяснял: «Два гола, которые он пропустил, получились идентичными. Мы не стали испытывать судьбу и заменили вратаря». Вместо Иванникова в той игре вышел Шестеркин – сейчас он в НХЛ.

За этот сезон «Нефтехимик» только один раз обыгрывал «Сибирь». 3 января «Нефтехимик» разгромно победил со счетом 3:0. Иванников тогда вытащил все 27 бросков по воротам. Это один из его двух сухих матчей за сезон. По таблице для «Нефтехимика» все намного хуже – он занимает последнее место в Восточной конференции. «Сибирь» опережает «Нефтехимик» на 17 очков.

Обе команды потеряли шансы на плей-офф.

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