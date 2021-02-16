Якуб Коварж
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#Якуб Коварж #КХЛ #Хоккей #Автомобилист

Коварж отдал пятый голевой пас в сезоне и установил бомбардирский рекорд КХЛ среди вратарей

50 минут назад

«Амур» дома обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1, овертайм). Вратарь гостей Якуб Коварж отдал голевой пас на Георгия Белоусова и обновил бомбардирский рекорд регулярки среди голкиперов.

Для чешского игрока это пятая результативная передача в 48 матчах сезона. По четыре передачи делали Бернд Брюклер (сезон-2011/12), Андерс Нильссон (2014/15) и Роман Вилл (2020/21).

Коварж играет в КХЛ с 2013 года. За это время он был в «Северстали» и «Автомобилисте». Коваржу 32 года.

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