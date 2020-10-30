Сергей Телегин
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Эрикс Витолс
Трактор
Динамо Рига
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#Сергей Телегин #КХЛ #Хоккей #Динамо Рига #Трактор #Эрикс Витолс

Первый сезон игрока в КХЛ – и уже гол из своей зоны, но никто не понял вратаря

19 минут назад

Телегин: щелкнул и попал

«Трактор»

Защитник «Трактора» Сергей Телегин пробил броском издали голкипера рижского «Динамо» Эрикса Витолса, который почему-то сместился вправо от ворот.

  • «Трактор» после этой шайбы повел 3:1 в первом периоде, а Витолс был заменен на Лазушина. От поражения «Динамо» это не спасло – 1:5.
  • «Трактор» выиграл 10 из последних 12 матчей, в Восточной конференции он идет четвертым.
  • Автор гола Телегин проводит первый сезон в КХЛ – теперь у него 2+1 по очкам. Раньше забивал «Северстали», отметился ассистом в игре с «Амуром».
  • Витолс – тоже дебютант КХЛ. В первом матче против минского «Динамо» он пропустил три шайбы, второй как раз была игра против «Трактора». Пропустив дважды за шесть секунд (и обе – в большинстве) Витолс заменился.
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