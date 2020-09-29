Александр Скрынник
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#Александр Скрынник #КХЛ #Хоккей #Салават Юлаев #Лада #Торос

«Салават» подписал 29-летнего вратаря без опыта в КХЛ. Другие не сыграют по медицинским показателям 🤷🏻‍♂️

29 сентября, 20:00

Александр Скрынник в составе «Лады».

Официальный сайт ВХЛ

30 сентября «Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом». В этой игре в основе «Салавата» может выйти 29-летний Александр Скрынник. Он подписал с «Салаватом» пробный контракт. До этого Скрынник постоянно играл в ВХЛ, много времени провел в «Ладе». Его последний клуб – нефтекамский «Торос». Это фарм-клуб «Салавата».

Весь опыт Скрынника в матчах КХЛ ограничивается девятью матчами в сезоне-2017/18. Только в одном из них он отыграл полноценные 60 минут. Была игра, где Скрынник вышел только на секунду, еще в одной – на полторы минуты. Скрынник выиграл в КХЛ два матча. В одном из них он появился на замену на старте второго периода.

Только 4 сентября Скрынник официально получил форму «Тороса». Там презентация получилась смазанной.

Теперь спортивный директор «Салавата» Василий Чижов подтвердил, что по медицинским показателям в следующих играх не сыграют несколько вратарей. К игре с «Витязем» «Салават» уже вынужденно привлекал вратаря из «Тороса». Даниил Тарасов вышел в основе на матч КХЛ через сутки после игры в ВХЛ.

До этого Тарасов играл за «Салават» в сезоне-2018/19, а потом уезжал в финскую лигу. В игре с «Витязем» участвовал и Владислав Сухачев, до этого основным вратарем «Салавата» был Юха Метсола. Официально «Салават» писал только о трех заболевших людях в клубе. 28 сентября Metaratings.ru рассказывал, что 12 игроков «Салавата» на карантине из-за коронавируса.

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vladik12
30 сентября, 20:03

Лучше бы вернули в хоккей Гашека.

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