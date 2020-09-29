«Салават» подписал 29-летнего вратаря без опыта в КХЛ. Другие не сыграют по медицинским показателям 🤷🏻‍♂️

30 сентября «Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом». В этой игре в основе «Салавата» может выйти 29-летний Александр Скрынник. Он подписал с «Салаватом» пробный контракт. До этого Скрынник постоянно играл в ВХЛ, много времени провел в «Ладе». Его последний клуб – нефтекамский «Торос». Это фарм-клуб «Салавата».

Весь опыт Скрынника в матчах КХЛ ограничивается девятью матчами в сезоне-2017/18. Только в одном из них он отыграл полноценные 60 минут. Была игра, где Скрынник вышел только на секунду, еще в одной – на полторы минуты. Скрынник выиграл в КХЛ два матча. В одном из них он появился на замену на старте второго периода.

Только 4 сентября Скрынник официально получил форму «Тороса». Там презентация получилась смазанной.