Александр Скрынник

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«Салават» подписал 29-летнего вратаря без опыта в КХЛ. Другие не сыграют по медицинским показателям 🤷🏻‍♂️
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#Александр Скрынник
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