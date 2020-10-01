Андрей Кутейкин
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Спартак (х)
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#Андрей Кутейкин #КХЛ #Хоккей #Спартак (х)

Игрок из КХЛ постоянно забивает дальними бросками. Из своей зоны и от ворот 💣

01 октября, 23:50

ХК «Спартак»

Андрею Кутейкину 36 лет, но он все еще играет в КХЛ. В этом сезоне сыграл в восьми матчах за «Спартак», забросил шайбу и сделал два ассиста. Кутейкин по-прежнему приносит пользу в обороне, но его главный навык – дальние броски.

Такой гол защитник Кутейкин забил в игре с ЦСКА:

Так он делал раньше:

В «Динамо» тоже получалось – клуб монтировал по таким голам отдельный сюжет:

Десять лет назад Кутейкин забил броском от своих ворот:

СКА даже придумывал об этом мем:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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