Андрей Кутейкин
КХЛ
Хоккей
Спартак (х)
Игрок из КХЛ постоянно забивает дальними бросками. Из своей зоны и от ворот 💣
01 октября, 23:50
Андрею Кутейкину 36 лет, но он все еще играет в КХЛ. В этом сезоне сыграл в восьми матчах за «Спартак», забросил шайбу и сделал два ассиста. Кутейкин по-прежнему приносит пользу в обороне, но его главный навык – дальние броски.
Такой гол защитник Кутейкин забил в игре с ЦСКА:
Так он делал раньше:
В «Динамо» тоже получалось – клуб монтировал по таким голам отдельный сюжет:
Десять лет назад Кутейкин забил броском от своих ворот:
СКА даже придумывал об этом мем:
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