Игрок из КХЛ постоянно забивает дальними бросками. Из своей зоны и от ворот 💣

Андрею Кутейкину 36 лет, но он все еще играет в КХЛ. В этом сезоне сыграл в восьми матчах за «Спартак», забросил шайбу и сделал два ассиста. Кутейкин по-прежнему приносит пользу в обороне, но его главный навык – дальние броски.

Такой гол защитник Кутейкин забил в игре с ЦСКА: