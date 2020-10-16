Хоккеист «Ак Барса» забивал в трех матчах подряд. Судьи отменили все голы

Михаил Глухов – форвард «Ак Барса». Ему 32 года, в клубе проводит уже седьмой сезон. В каждом из них Глухов забивал хотя бы по одной шайбе, но именно в сезоне-2020/21 голов пока официально нет. Номинально у Глухова могло быть три шайбы в трех матчах подряд. Постоянно что-то срывалось. Следим по твиттеру «Ак Барса».

Игра с «Трактором»: