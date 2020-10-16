Михаил Глухов
КХЛ
Ак Барс
Хоккеист «Ак Барса» забивал в трех матчах подряд. Судьи отменили все голы
16 октября, 21:18
Михаил Глухов – форвард «Ак Барса». Ему 32 года, в клубе проводит уже седьмой сезон. В каждом из них Глухов забивал хотя бы по одной шайбе, но именно в сезоне-2020/21 голов пока официально нет. Номинально у Глухова могло быть три шайбы в трех матчах подряд. Постоянно что-то срывалось. Следим по твиттеру «Ак Барса».
Игра с «Трактором»:
Игра с «Амуром»:
Игра с «Барысом»:
За это время Глухов дважды забивал ногой. Еще одна шайба отменена из-за офсайда. В этом сезоне Глухов сделал два ассиста. Его лучший показатель по набранным очкам в «Ак Барсе» был в сезоне-2017/18. Тогда Глухов забросил 4 шайбы и сделал 11 ассистов. До этого 15 очков за один сезон он набирал только в «Атланте».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые