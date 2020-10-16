Михаил Глухов
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#Михаил Глухов #КХЛ #Ак Барс

Хоккеист «Ак Барса» забивал в трех матчах подряд. Судьи отменили все голы

16 октября, 21:18
Александр Плеханов

ХК «Ак Барс»

Михаил Глухов – форвард «Ак Барса». Ему 32 года, в клубе проводит уже седьмой сезон. В каждом из них Глухов забивал хотя бы по одной шайбе, но именно в сезоне-2020/21 голов пока официально нет. Номинально у Глухова могло быть три шайбы в трех матчах подряд. Постоянно что-то срывалось. Следим по твиттеру «Ак Барса».

Игра с «Трактором»:

Твиттер «Ак Барса»

Игра с «Амуром»:

Твиттер «Ак Барса»

Игра с «Барысом»:

Твиттер «Ак Барса»

За это время Глухов дважды забивал ногой. Еще одна шайба отменена из-за офсайда. В этом сезоне Глухов сделал два ассиста. Его лучший показатель по набранным очкам в «Ак Барсе» был в сезоне-2017/18. Тогда Глухов забросил 4 шайбы и сделал 11 ассистов. До этого 15 очков за один сезон он набирал только в «Атланте».

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