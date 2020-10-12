Кагарлицкий не заиграл в СКА и думал о завершении карьеры. А приехал в Петербург – и забил впервые с 2019-го

Как происходили эти трансферы.

СКА весной 2019-го потерял несколько важных игроков, включая Прохоркина, Гусева, Дацюка, Гаврикова и Шестеркина. Клуб заключил с Кагарлицким трехлетний контракт. «СЭ» писал о зарплате в 70 миллионов рублей за сезон, с помощью этого перехода игрок мог закрепиться в российской сборной.

От «Динамо», по его словам, он долго ждал предложения, но не дождался.

Ожидания в СКА разошлись с реальностью. В первых 13 матчах Кагарлицкий набрал шесть очков, но клуб резко отреагировал на слухи о его возможном обмене.