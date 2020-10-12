Дмитрий Кагарлицкий
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#Дмитрий Кагарлицкий #КХЛ #СКА #Динамо (х)

Кагарлицкий не заиграл в СКА и думал о завершении карьеры. А приехал в Петербург – и забил впервые с 2019-го

12 октября, 21:56

Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press

Дмитрий Кагарлицкий – яркий российский хоккеист, который запомнился приличными выступлениями в «Северстали», а затем драматично играл в топ-клубах.

  • В сезоне-2018/19 ярко проявил себя в «Динамо»: 24+37 по «гол плюс пас»
  • Сезон-2019/20 провел в СКА. Это был топ-трансфер, но неудачное выступление – всего 4+11, да и матчей лишь 36.
  • Кагарлицкий вернулся в «Динамо» и в матче против СКА открыл счет – забил бывшей команде уже на третьей минуте.
  • В КХЛ он забил впервые почти за десять месяцев – с 22 декабря 2019 года.

Как происходили эти трансферы.

СКА весной 2019-го потерял несколько важных игроков, включая Прохоркина, Гусева, Дацюка, Гаврикова и Шестеркина. Клуб заключил с Кагарлицким трехлетний контракт. «СЭ» писал о зарплате в 70 миллионов рублей за сезон, с помощью этого перехода игрок мог закрепиться в российской сборной.

От «Динамо», по его словам, он долго ждал предложения, но не дождался.

Ожидания в СКА разошлись с реальностью. В первых 13 матчах Кагарлицкий набрал шесть очков, но клуб резко отреагировал на слухи о его возможном обмене.

Он доиграл 2019-й год, а с 7 января 2020-го перестал играть за СКА. Просто сел в запас, хотя у него не было никакой травмы. Весной во время коронавирусной паузы клуб договаривался о его обмене в «Динамо» (сам Кагарлицкий в это время материально помогал пожилым людям и волонтерам), 1 июня это произошло официально.

Через несколько дней Кагарлицкий дал большое интервью, где объяснил, что случилось:

  • Он подтвердил, что уходил из «Динамо», потому что клуб не продлил с ним контракт.
  • Слухи о том, что на переезд в Санкт-Петербург повлияла жена, не имеют никаких оснований.
  • О причине неудачи: «Наверное, не стоило было бы пытаться играть и тренироваться с повреждением».
  • И еще об одной: «Все стало понятно еще во время предсезонной подготовки. Например, меня совсем лишили большинства еще до старта турнира. Этого я понять не мог. Меня просили забрасывать шайбу в зону и бороться, но в такой хоккей я никогда в жизни не играл».
  • С тренером Алексеем Кудашовым не было контакта. На фоне проблем Кагарлицкий подумывал даже о завершении карьеры.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Я не хочу никого ругать, ни в чем не обвинять. Когда договаривался со СКА, был уверен, что проведу в клубе три сезона, но что-то пошло не так». С этими словами Кагарлицкий готовился к новому сезону в «Динамо», где составил мощнейшую тройку с Яшкиным и Шипачевым.

Пока не все хорошо складывается, но Кагарлицкий все так же никого не обвиняет: «Причина – во мне. Не думаю, что нужно искать какие-то оправдания. Бывает, люди сезон пропускают и входят в игру». «Возможно, ему стоит поиграть в ВХЛ», – мнение Александра Кожевникова.

«Динамо» проиграло первые три матча, но выиграло следующие пять. Кагарлицкий в трех матчах подряд ассистировал (в двух из них – против «Спартака»), записал два ассиста с «Локомотивом», а потом приехал в Петербург.

Там – гол, голевая передача и победа над СКА. Триумфально вернулся в город, где карьера не сложилась.

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vladik12
13 октября, 14:53

Хотелось бы почитать текст по итогам второго этапа Кубка России по ФК. Кто удивил, все ли закономерно...

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