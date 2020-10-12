«Динамо» победило СКА, Кагарлицкий забил впервые с декабря

Центральный матч дня в КХЛ завершился победой «Динамо» над СКА в Санкт-Петербурге со счетом 4:3.

В первом периоде уже было 2:2 («Динамо» забило, пропустило дважды и сравняло), по голу забили во втором.

Победный гол в третьем периоде забил Артем Волков.

Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий вернулся летом из СКА и забил в КХЛ впервые с 22 декабря 2019 года.

У СКА – три поражения в четырех последних матчах.