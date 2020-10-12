СКА
Дмитрий Кагарлицкий
Динамо (х)
«Динамо» победило СКА, Кагарлицкий забил впервые с декабря
12 октября, 22:10
Центральный матч дня в КХЛ завершился победой «Динамо» над СКА в Санкт-Петербурге со счетом 4:3.
- В первом периоде уже было 2:2 («Динамо» забило, пропустило дважды и сравняло), по голу забили во втором.
- Победный гол в третьем периоде забил Артем Волков.
- Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий вернулся летом из СКА и забил в КХЛ впервые с 22 декабря 2019 года.
- У СКА – три поражения в четырех последних матчах.
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