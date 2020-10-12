СКА
Дмитрий Кагарлицкий
Динамо (х)
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#СКА #Динамо (х) #Дмитрий Кагарлицкий

«Динамо» победило СКА, Кагарлицкий забил впервые с декабря

12 октября, 22:10

Центральный матч дня в КХЛ завершился победой «Динамо» над СКА в Санкт-Петербурге со счетом 4:3.

  • В первом периоде уже было 2:2 («Динамо» забило, пропустило дважды и сравняло), по голу забили во втором.
  • Победный гол в третьем периоде забил Артем Волков.
  • Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий вернулся летом из СКА и забил в КХЛ впервые с 22 декабря 2019 года.
  • У СКА – три поражения в четырех последних матчах.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Герой!
Кагарлицкий не заиграл в СКА и думал о завершении карьеры. А приехал в Петербург – и забил впервые с 2019-го
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