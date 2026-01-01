Дмитрий Кагарлицкий

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«Динамо» победило СКА, Кагарлицкий забил впервые с декабря
#СКА
Хоккей
Кагарлицкий перешел из СКА в «Динамо»
#Дмитрий Кагарлицкий
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Кагарлицкий не заиграл в СКА и думал о завершении карьеры. А приехал в Петербург – и забил впервые с 2019-го
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#Дмитрий Кагарлицкий
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Войнов – главный трансфер межсезонья КХЛ. Этот переход – плюс и для него, и для «Авангарда»
#Вячеслав Войнов
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