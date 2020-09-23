СКА выставил рекордно молодой состав – с тренером Ротенбергом, который год назад обучался в ВШТ
В КХЛ прошел необычный матч СКА и «Сибири». События по хронологии:
• Предыдущий матч СКА против «Торпедо» пропустил главный тренер петербургской команды Валерий Брагин. Твиттер СКА упомянул простуду.
• Через два дня «Р-Спорт» написал, что у хоккеистов СКА проявились симптомы заболевания коронавирусом, поэтому в следующей игре против «Сибири» выйдет преимущественно молодежный состав. Клуб не подтверждал эту информацию.
• По данным «Бизнес Онлайн», СКА согласен играть с «Сибирью», но матч с «Нефтехимиком» хочет перенести.
• Sport24 в день матча сообщил, что из-за ковида в команде нет более половины состава и Брагина с помощниками, так что тренировать СКА будет вице-президент клуба Роман Ротенберг.
• Ротенберг так и был обозначен – главой штаба:
• СКА на игру выставил состав со средним возрастом 20 лет и 263 дня.
• И поставил по этому показателю рекорд в КХЛ.
• В составе есть даже 16-летний хоккеист:
Нельзя сказать, что состав полностью неопытный. СКА провел до этого дня восемь матчей, во всех сыграли Аалтонен, Кузьменко, Тимкин, Подколзин, на матч меньше у Морозова, на два – у Ткачева. Пару матчей отыграл Бринкман, один – Зоркин. Но если нападение – уровневое, то в защите явная нехватка кадров.
Другой странный момент. Ротенберг – вице-президент СКА с 2011 года и Федерации хоккея страны, он возглавляет штаб сборной России. Но как он может быть тренером? В июне 2019 года прошла аттестация 11-го выпуска Высшей школы тренеров СибГУФК. Помимо тренеров и хоккеистов в числе слушателей был и Ротенберг.
Руководитель ВШТ Дмитрий Бернатавичюс рассказывал, каким запомнился Ротенберг. Он обучался дистанционно, приехал позже, потому что был со сборной России на ЧМ.
- «Это по-своему гениальный человек, очень образованный. Я только могу сказать очень приятные слова и ничего негативного в его адрес».
- «Это человек, который болеет хоккеем. Он очень заряжен, и ему очень нравится этот вид спорта. Самое главное, что он целеустремленный, и он познает, хочет дальше развиваться».
- «Человек амбициозный, это я вам точно скажу. Если этот человек станет одним из лучших в России, мы будем хвастаться и гордиться».
СКА уступил «Сибири» 1:4. За СКА при счете 0:1 забил 20-летний Иван Морозов. В КХЛ он дебютировал почти три года назад, дважды с МЧМ привозил медали.
А на гол эмоционально отреагировал Ротенберг.
Раньше, отвечая на вопрос, почему СКА покинул Вячеслав Быков, Ротенберг рассуждал так:
«Тренерская работа очень много времени отнимает. Работа тренера – это работа 24/7. Это нужно жить с командой, нужно жить с этими ребятами, с их проблемами, с их непростыми характерами, с их семьями, а не со своей семьей. И в определенном возрасте это тяжело, потому что это отнимает все личное время.
Либо это делать полноценно и максимально, либо не делать, потому что, если это делать как-то удаленно или кому-то это поручить другому, все придет к провалу. Тогда какой смысл этим заниматься?»
И еще одна цитата:
«Можно получить образование, закончить любые университеты, но отвечать за свои слова меня научила именно школа жизни и моя семья. Отвечать за свои слова, отвечать на вызовы, говорить правду - это наши принципы. Это жизнь, в которой не может быть фальши».