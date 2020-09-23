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Роман Ротенберг
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#СКА (х) #КХЛ #Хоккей #Роман Ротенберг #«Сибирь» (х)

СКА выставил рекордно молодой состав – с тренером Ротенбергом, который год назад обучался в ВШТ

23 сентября, 21:47

Maksim Konstantinov / Global Look Press

В КХЛ прошел необычный матч СКА и «Сибири». События по хронологии:

• Предыдущий матч СКА против «Торпедо» пропустил главный тренер петербургской команды Валерий Брагин. Твиттер СКА упомянул простуду.

• Через два дня «Р-Спорт» написал, что у хоккеистов СКА проявились симптомы заболевания коронавирусом, поэтому в следующей игре против «Сибири» выйдет преимущественно молодежный состав. Клуб не подтверждал эту информацию.

• По данным «Бизнес Онлайн», СКА согласен играть с «Сибирью», но матч с «Нефтехимиком» хочет перенести.

• Sport24 в день матча сообщил, что из-за ковида в команде нет более половины состава и Брагина с помощниками, так что тренировать СКА будет вице-президент клуба Роман Ротенберг.

• Ротенберг так и был обозначен – главой штаба:

• СКА на игру выставил состав со средним возрастом 20 лет и 263 дня.

• И поставил по этому показателю рекорд в КХЛ.

• В составе есть даже 16-летний хоккеист:

Нельзя сказать, что состав полностью неопытный. СКА провел до этого дня восемь матчей, во всех сыграли Аалтонен, Кузьменко, Тимкин, Подколзин, на матч меньше у Морозова, на два – у Ткачева. Пару матчей отыграл Бринкман, один – Зоркин. Но если нападение – уровневое, то в защите явная нехватка кадров.

Другой странный момент. Ротенберг – вице-президент СКА с 2011 года и Федерации хоккея страны, он возглавляет штаб сборной России. Но как он может быть тренером? В июне 2019 года прошла аттестация 11-го выпуска Высшей школы тренеров СибГУФК. Помимо тренеров и хоккеистов в числе слушателей был и Ротенберг.

Руководитель ВШТ Дмитрий Бернатавичюс рассказывал, каким запомнился Ротенберг. Он обучался дистанционно, приехал позже, потому что был со сборной России на ЧМ.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

  • «Это по-своему гениальный человек, очень образованный. Я только могу сказать очень приятные слова и ничего негативного в его адрес».
  • «Это человек, который болеет хоккеем. Он очень заряжен, и ему очень нравится этот вид спорта. Самое главное, что он целеустремленный, и он познает, хочет дальше развиваться».
  • «Человек амбициозный, это я вам точно скажу. Если этот человек станет одним из лучших в России, мы будем хвастаться и гордиться».

СКА уступил «Сибири» 1:4. За СКА при счете 0:1 забил 20-летний Иван Морозов. В КХЛ он дебютировал почти три года назад, дважды с МЧМ привозил медали.

А на гол эмоционально отреагировал Ротенберг.

Скриншот с видео на сайте КХЛ

Раньше, отвечая на вопрос, почему СКА покинул Вячеслав Быков, Ротенберг рассуждал так:

«Тренерская работа очень много времени отнимает. Работа тренера – это работа 24/7. Это нужно жить с командой, нужно жить с этими ребятами, с их проблемами, с их непростыми характерами, с их семьями, а не со своей семьей. И в определенном возрасте это тяжело, потому что это отнимает все личное время.

Либо это делать полноценно и максимально, либо не делать, потому что, если это делать как-то удаленно или кому-то это поручить другому, все придет к провалу. Тогда какой смысл этим заниматься?»

И еще одна цитата:

«Можно получить образование, закончить любые университеты, но отвечать за свои слова меня научила именно школа жизни и моя семья. Отвечать за свои слова, отвечать на вызовы, говорить правду - это наши принципы. Это жизнь, в которой не может быть фальши».

С кем партнерствует Ротенберг
Плющенко развивал академию три года: боролся за таланты, cделал партнерку со СКА, а теперь привлек Трусову
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