СКА выставил рекордно молодой состав – с тренером Ротенбергом, который год назад обучался в ВШТ

В КХЛ прошел необычный матч СКА и «Сибири». События по хронологии:

• Предыдущий матч СКА против «Торпедо» пропустил главный тренер петербургской команды Валерий Брагин. Твиттер СКА упомянул простуду.

• Через два дня «Р-Спорт» написал, что у хоккеистов СКА проявились симптомы заболевания коронавирусом, поэтому в следующей игре против «Сибири» выйдет преимущественно молодежный состав. Клуб не подтверждал эту информацию.

• По данным «Бизнес Онлайн», СКА согласен играть с «Сибирью», но матч с «Нефтехимиком» хочет перенести.

• Sport24 в день матча сообщил, что из-за ковида в команде нет более половины состава и Брагина с помощниками, так что тренировать СКА будет вице-президент клуба Роман Ротенберг.

• Ротенберг так и был обозначен – главой штаба: