Новый вратарь СКА арендован из системы «Виннипега». Он уже забивал голы и дрался

Когда Бердин уезжал из России, «Северсталь» обменяла права на него в ЦСКА. Туда Бердина позвали еще два года назад, но тот отказался. Потому что мечтал о попадании в НХЛ. Позже права на Бердина перешли к «Сочи», а в сентябре 2020-го их выменял СКА. И сразу взял Бердина в команду.

У СКА с вратарями все нормально и без Бердина. Есть талантливый Аскаров, легионер Хелльберг и надежный Самонов. Формально Бердин остается четвертым вратарем СКА, но сейчас играет в основе. Потому что остальные вратари находятся на карантине из-за коронавируса. Мечта самого Бердина – возвращение и игра в НХЛ.

Так он говорил в апрельском интервью «Чемпионату»: «С каждым годом в Америке я становлюсь голоднее. Чувствую, что я все ближе к цели. Стараюсь не забивать себе голову лишними мыслями. За все эти сезоны у меня ни разу не было мысли: «А может, послушать предложения из КХЛ?». У меня есть одна цель, я иду к мужикам в НХЛ».