Михаил Бердин
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#Михаил Бердин #КХЛ #Хоккей #СКА (х) #Виннипег (х)

Новый вратарь СКА арендован из системы «Виннипега». Он уже забивал голы и дрался

25 сентября, 20:05
Александр Плеханов

ХК СКА

СКА вышел в ослабленном составе на второй матч подряд. Сначала было поражение от «Сибири» (1:4), теперь – игра с «Ак Барсом». В этих матчах в воротах СКА появлялся Михаил Бердин. Ему 22 года, но до этого сезона Бердин никогда не играл в КХЛ. Он вынужденно вернулся из-за эпидемии коронавируса. Из-за нее же и дебютировал.

Как развивалась карьера Бердина:

  • В сезоне-2014/15 он играл за молодежку «Северстали». Засветился и в МХЛ, где выходил за «Алмаз». Следующий год – участие в играх МХЛ за молодежную сборную. Тогда так было можно.
  • Дальше Бердин уехал из России. Первой командой была «Су-Фолс Стэмпид» в USHL, потом – «Джексонвилл» из той же лиги. Главных успехов Бердин достиг в АХЛ, где был в «Манитобе».
  • СКА подписал с Бердиным односторонний однолетний контракт. Сам он еще ждет новостей из «Виннипега». «Манитоба» – его фарм-клуб. С «Виннипегом» Бердин приезжал в пузырь НХЛ, но на лед не выходил.

За команду «Су-Фолс Стэмпид» Бердин даже забивал. Вот так:

Уже в «Манитобе» подрался с игроком соперника:

Там же расслаблялся, когда ходил на рыбалку:

Когда Бердин уезжал из России, «Северсталь» обменяла права на него в ЦСКА. Туда Бердина позвали еще два года назад, но тот отказался. Потому что мечтал о попадании в НХЛ. Позже права на Бердина перешли к «Сочи», а в сентябре 2020-го их выменял СКА. И сразу взял Бердина в команду.

У СКА с вратарями все нормально и без Бердина. Есть талантливый Аскаров, легионер Хелльберг и надежный Самонов. Формально Бердин остается четвертым вратарем СКА, но сейчас играет в основе. Потому что остальные вратари находятся на карантине из-за коронавируса. Мечта самого Бердина – возвращение и игра в НХЛ.

Так он говорил в апрельском интервью «Чемпионату»: «С каждым годом в Америке я становлюсь голоднее. Чувствую, что я все ближе к цели. Стараюсь не забивать себе голову лишними мыслями. За все эти сезоны у меня ни разу не было мысли: «А может, послушать предложения из КХЛ?». У меня есть одна цель, я иду к мужикам в НХЛ».

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