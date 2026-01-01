Михаил Бердин

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СКА взял одно очко в матче, где функции тренера исполнял Ротенберг
#СКА (х)
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Смешная шайба в КХЛ – вильнула перед вратарем и заскочила. Так Бердин пропустил от клуба, с которым плохо расставался
#Михаил Бердин
Новый вратарь СКА арендован из системы «Виннипега». Он уже забивал голы и дрался
#Михаил Бердин
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