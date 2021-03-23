Илья Сорокин
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Сорокин продлил победную серию до восьми игр и установил рекорд НХЛ среди вратарей-новичков из России
#Илья Сорокин
Хоккей
Сорокин отразил 20 бросков в матче с «Питтсбургом». Для него это второй подряд шатаут в дебютном сезоне НХЛ
#Илья Сорокин
Хоккей
Вратарь Сорокин не продлит контракт с ЦСКА и уедет в НХЛ
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Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
#НХЛ
Чем запомнилось мастер-шоу звезд КХЛ: буллит с драниками, образ Пушкина, благотворительная акция
#КХЛ
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