Илья Сорокин

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Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
#НХЛ
Чем запомнилось мастер-шоу звезд КХЛ: буллит с драниками, образ Пушкина, благотворительная акция
#КХЛ