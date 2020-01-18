Чем запомнилось мастер-шоу звезд КХЛ: буллит с драниками, образ Пушкина, благотворительная акция
В Москве проходит Матч звезд КХЛ. Суть двухдневного мероприятия вполне простая: четыре команды участвуют в различных конкурсах мастер-шоу, а дальше разыгрывают трофей в мини-турнире. Мастер-шоу выпало на 18 января – игроки соревновались в скорости, силе броска и креативном подходе к исполнению буллитов. Это привычно, но необычные сюжеты тоже были.
Грецкий выполнил обещание с драниками
Само попадание Грецкого на Матч звезд – удивительная история (тут все подробности). Он играет в минском «Динамо», где даже не всегда попадает в основной состав. Но за Грецкого голосовали фанаты, которые отдали ему больше внимания, чем звездам из топ-клубов. У Грецкого все еще нет ни одного гола в КХЛ, но уже в активе игра на Матче звезд.
Через все это проходила одна история. Пресс-атташе «Динамо» еще во время выбора Грецкого пообещал, что игрок исполнит буллит с драниками. Тогда обещание запомнили, а теперь Грецкий его выполнил. Перед исполнением буллита Грецкий привез вратарю Гудачеку тарелку с драниками. Тот поел (судья даже торопил), а потом Грецкий выполнил бросок.
«В последний момент у нас все изменилось. Драники были московские, почему-то с сыром. Гудачеку вроде понравились, но белорусские ему бы еще больше понравились», – рассказывал Грецкий. Вот кадр из твиттера КХЛ – обратите внимание на внешний вид Грецкого. Хотя были и другие креативные костюмы.
Дитц читал стихи в образе Пушкина
Даррен Дитц уже второй сезон играет в составе «Барыса». Параллельно с хорошей игрой он активно изучает русский язык. Дитц произносил отдельные фразы еще в прошлом сезоне, но во время нового мастер-шоу уже дал на русском полноценное интервью. Но главное – его образ Пушкина и чтение стихов. Вот полторы минуты, которые надо посмотреть и послушать.
Сорокин вышел в щитках с детскими рисунками
Вот объяснение из официального твиттера ЦСКА. Оказалось, что это благотворительная акция: