Чем запомнилось мастер-шоу звезд КХЛ: буллит с драниками, образ Пушкина, благотворительная акция

Грецкий выполнил обещание с драниками

Само попадание Грецкого на Матч звезд – удивительная история (тут все подробности). Он играет в минском «Динамо», где даже не всегда попадает в основной состав. Но за Грецкого голосовали фанаты, которые отдали ему больше внимания, чем звездам из топ-клубов. У Грецкого все еще нет ни одного гола в КХЛ, но уже в активе игра на Матче звезд.

Через все это проходила одна история. Пресс-атташе «Динамо» еще во время выбора Грецкого пообещал, что игрок исполнит буллит с драниками. Тогда обещание запомнили, а теперь Грецкий его выполнил. Перед исполнением буллита Грецкий привез вратарю Гудачеку тарелку с драниками. Тот поел (судья даже торопил), а потом Грецкий выполнил бросок.

«В последний момент у нас все изменилось. Драники были московские, почему-то с сыром. Гудачеку вроде понравились, но белорусские ему бы еще больше понравились», – рассказывал Грецкий. Вот кадр из твиттера КХЛ – обратите внимание на внешний вид Грецкого. Хотя были и другие креативные костюмы.