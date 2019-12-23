КХЛ второй год проводит матчи в Европе – и все ими довольны. Так повышают популярность лиги

Это применимо в футболе?

Для хоккея вынесенные матчи – это классика. А почему их нет в футболе?

Самая реалистичная попытка – возможный матч Примеры в США год назад. Тогда игра в Америке даже появилась в расписании, но в декабре 2018-го «Барселона» отказалась лететь на матч.

Сами клубы были за, и даже были готовы оплатить перелет для своих болельщиков. «Мы должны проводить матчи за рубежом, если хотим сделать турнир сильнее. Три игры нужно проводить в других странах. По одной на Ближнем Востоке, Америке, Азии. Это поможет быть ближе к болельщикам. Они расценят приезд команд как уважение», – говорил президент «Барселоны» Бартомеу.

Но ФИФА выступила против: по их мнению, подобный перенос идет не на пользу игрокам и болельщикам. Против оказалась и федерация футбола.

Сейчас самая похожая вещь в футболе – это проведение Суперкубка в других странах. Например, вчерашний матч Суперкубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» состоялся в Саудовской Аравии.