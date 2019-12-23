КХЛ второй год проводит матчи в Европе – и все ими довольны. Так повышают популярность лиги
23 декабря в швейцарском Давосе состоялся вынесенный матч КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Такие матчи в других странах – новая традиция лиги, которую продвигают под брендом KHL World Games.
В такой атмосфере начинался матч между командами в Швейцарии:
Почему вообще КХЛ играет матчи за рубежом?
Задача проекта KHL World Games – популяризация лиги в других странах мира. В какой-то степени это ответ проектам НХЛ Global Games и China Games, по которому матчи американской лиги проходят в Европе и Китае. «Я уверен, что после 10 успешных сезонов КХЛ готова показать хоккей мирового уровня даже искушенной аудитории. Мы идем в Австрию, чтобы показать лучшее, что есть в нашем спорте, и воодушевить болельщиков из других стран», – комментировал вице-президент КХЛ по хоккейным операциям перед первым заходом проекта.
Мероприятие в Вене в прошлом году прошло удачно: семитысячный стадион в среднем заполнялся на 5,7 тысяч. «Проект KHL World Games удается, мы видим большой интерес в Европе, местная пресса позитивно отозвалась об игре в пятницу. В этом матче ЦСКА сыграл так, что вся Европа вздрогнула! Сегодня видим полные трибуны. Было продано более 11 тысяч билетов на обе игры, что говорит о большом интересе. Мы расширяем окно в Европу!», – комментировал президент КХЛ после первой игры. А вот в Цюрихе было только 4,4 тысячи при вместимости в 11.
Главная аудитория матча – местные болельщики, поэтому часть билетов продают в кассах города. Другая партия идет клубам напрямую.
Как выбираются матчи для KHL World Games?
Основный критерий – интерес для местной аудитории. «Для вынесенных матчей в Европе мы выбрали брендовые клубы. «Слован» - бренд словацкого хоккея, «Динамо» (Рига) – латвийского, а СКА и ЦСКА – это наши визитные карточки», – такой выбор был в первом году проекта.
В этом году – дерби «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», одно из ключевых противостояний лиги. «Ак Барс» в этом сезоне лидирует в лиге, но в первом матче уже уступил «Салавату» – основная фишка противостояния остается в непредсказуемости. А город Давос выбрали во многом из-за того, что здесь проходит Кубок Шпенглера, в котором регулярно участвуют российские команды.
Сами клубы поддерживают такой выбор, несмотря на возможные сложности с логистикой. «Мы рады, что КХЛ выбрала в качестве вынесенного матча «Зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом» – самыми принципиальными соперниками. И игры у нас выходят самые принципиальные. Это большое доверие, которое мы стараемся оправдать. Думаю, зрителей будет много, все-таки в Швейцарии хоккей любят, и я не думаю, что они не знают о нас. Из Казани приехали 80-100 болельщиков», – прокомментировали представители «Ак Барса» матч перед его началом.
Что еще делает КХЛ для популяризации лиги?
- Другие вынесенные матчи, которые не попадают в KHL World Games. Пример: матчи «Барыса» в Алма-Ате, «Куньлуня» в китайском городе Шэньчжень и «Йокерита» в Таллине в этом сезоне. Также рассматривались идеи матчей в Копенгагене, Гамбурге и Париже – в этом сезоне календарь согласовать не удалось. Но весьма возможно, что они состоятся в следующем году.
- Зимняя классика КХЛ: впервые матч чемпионата на открытом воздухе прошел в декабре 2017 года в Хельсинки. Начиная с 2018 года матчи играются в Петербурге на футбольной «Газпром Арене», где после футбольного сезона строят временный каток.
- Матчи между КХЛ и НХЛ. Последний раз они проходили в 2010 году в виде товарищеских встреч: тогда СКА обыграл «Каролину» в Петербурге, а «Финикс» в Риге выиграл у «Динамо». С тех пор – вечная мечта провести игру между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Стэнли. Президент КХЛ Чернышенко год назад говорил, что главная проблема в календаре. «Мы давно хорошо относимся к идее матчей с НХЛ, но проблема в том, как состыковать наши лиги. Это вопрос не денег, а календаря. И NBC хочет показывать матчи между НХЛ и КХЛ, и наши телевещатели. Это будут интересные встречи, возможно, они войдут в историю. Надо утрясти календарные дела, в том числе с ИИХФ».
Тяжело сказать, как эта тактика работает в Европе, но с каждым годом средняя посещаемость КХЛ растет. За последние 10 лет она выросла на 15 процентов – с 5,4 тысяч до 6,3 на одном матче.
Это применимо в футболе?
Для хоккея вынесенные матчи – это классика. А почему их нет в футболе?
Самая реалистичная попытка – возможный матч Примеры в США год назад. Тогда игра в Америке даже появилась в расписании, но в декабре 2018-го «Барселона» отказалась лететь на матч.
Сами клубы были за, и даже были готовы оплатить перелет для своих болельщиков. «Мы должны проводить матчи за рубежом, если хотим сделать турнир сильнее. Три игры нужно проводить в других странах. По одной на Ближнем Востоке, Америке, Азии. Это поможет быть ближе к болельщикам. Они расценят приезд команд как уважение», – говорил президент «Барселоны» Бартомеу.
Но ФИФА выступила против: по их мнению, подобный перенос идет не на пользу игрокам и болельщикам. Против оказалась и федерация футбола.
Сейчас самая похожая вещь в футболе – это проведение Суперкубка в других странах. Например, вчерашний матч Суперкубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» состоялся в Саудовской Аравии.