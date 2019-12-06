На Матч звезд КХЛ попал Грецкий. Это игрок худшей команды лиги, которого продвигали из-за фамилии

Минское «Динамо» идет на последнем месте в Западной конференции КХЛ, набрав всего 26 очков. Ни у одной команды лиги нет стольких пропущенных шайб (118), а по провалу в результатах с «Динамо» сравнится только «Трактор» (тоже 26 очков). Прямо сейчас у «Динамо» продолжается серия из четырех поражений подряд, но бывало и еще хуже – 11 матчей без побед.

В составе «Динамо» есть форвард Вячеслав Грецкий. Для 22-летнего парня это первый сезон на уровне КХЛ. Пока он провел только девять матчей: играл в среднем по девять минут, очков не набрал, заработал показатель полезности -4. Хоккеист с такой статистикой едет на Матч звезд КХЛ, где сыграет вместе со звездами лиги. С легендарным Уэйном Гретцки его связывает похожая фамилия и 99-й номер.