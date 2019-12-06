На Матч звезд КХЛ попал Грецкий. Это игрок худшей команды лиги, которого продвигали из-за фамилии
Минское «Динамо» идет на последнем месте в Западной конференции КХЛ, набрав всего 26 очков. Ни у одной команды лиги нет стольких пропущенных шайб (118), а по провалу в результатах с «Динамо» сравнится только «Трактор» (тоже 26 очков). Прямо сейчас у «Динамо» продолжается серия из четырех поражений подряд, но бывало и еще хуже – 11 матчей без побед.
В составе «Динамо» есть форвард Вячеслав Грецкий. Для 22-летнего парня это первый сезон на уровне КХЛ. Пока он провел только девять матчей: играл в среднем по девять минут, очков не набрал, заработал показатель полезности -4. Хоккеист с такой статистикой едет на Матч звезд КХЛ, где сыграет вместе со звездами лиги. С легендарным Уэйном Гретцки его связывает похожая фамилия и 99-й номер.
Как так вообще получилось?
Болельщики выбирали 12 первых игроков для Матча звезд: голосование длилось 14 дней и завершилось 3 декабря. Из белорусов там победил не только Грецкий. Вместе с ним на Матч звезд поедет вратарь Йонас Энрот из того же «Динамо» (26 матчей, 77 пропущенных шайб). Туда же попал и белорус Шинкевич из «Витязя» (18 матчей, 1 гол, 1 ассист, полезность +1).
Оказался на Матче звезд и белорусский защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель. В прошлом сезоне он как раз играл в минском «Динамо» и тоже играл в Матче звезд, но по решению КХЛ. Теперь Хенкеля выбрали фанаты. «Спасибо всем болельщикам, кто голосовал за меня: думаю, и белорусские болельщики поддержали меня в голосовании – спасибо им большое», – отреагировал Хенкель.
Главной неожиданностью набора из этого сезона все равно стал Грецкий. Вот итоговое пояснение из материала на официальном сайте КХЛ: «В стартовом составе оказался 22-летний нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий – усилия болельщиков белорусского клуба увенчались успехом, лишний раз подтвердив: на Матчах звезд возможно все!».
Не зря слова именно такие: от минского «Динамо» пошла целая пиар-акция для продвижения Грецкого. О нем рассказали в твиттере клуба, где оставили ссылку на голосование: «Вячеслав Грецкий родился в том же районе Беларуси, где жил дедушка Уэйна Гретцки. Он может стать частью Матча звезд КХЛ в следующем году. Но сначала каждому нужно проголосовать за него».
На домашней арене «Динамо» Грецкий был главной звездой трибун. На игру с «Адмиралом» фанаты пришли в масках с лицом Грецкого, а девушки вышли с огромным плакатом, призывающим голосовать за игрока. Так еще и маленькие плакаты распространяли по всем трибунам – там тоже Грецкий, Матч звезд и хэштег #ГолосуйЗаГрецкого. Так и сработало.
Лучший комментарий для понимания всей ситуации дал Кирилл Капризов из ЦСКА: «Если честно, вообще не знаю этого парня Грецкого. Мне кажется... Ладно, ничего не буду говорить. Но мне кажется, что лучше брать на Матч звезд того, кто достоин. Допустим, Мишу Григоренко я бы взял. Жаль, что в том году он не поехал. Надеюсь, поедет в этом».
Пиар на TSN и драники
В октябре Грецкого обсуждали в твиттере финны, которые нашли его в составе «Динамо». Теперь о Грецком знают даже в Канаде, где в приоритете всегда НХЛ. Англоязычное спортивное СМИ Канады TSN (716 тысяч подписчиков в инстаграме) запулило в соцсети его профиль с фотографией. Фанаты писали в комментариях, что хотят найти видео с матчей Грецкого на ютубе и посмотреть на его игру.
Смотреть надо 18-19 января – именно тогда пройдут мастер-шоу и сам Матч звезд КХЛ. Пресс-атташе минского «Динамо» Алексей Коваленко уже пообещал, что Грецкий устроит шоу. Сам он поедет в Москву в качестве сопровождающего. «Мы пробьем буллит с драниками. И готовы это пообещать!» – говорил Коваленко, чем удивил даже самого Грецкого.
Павел Лысенков в своем материале на официальном сайте КХЛ вспоминал, что бывший хоккеист Уэйн Гретцки (рекордсмен НХЛ по голам, всего – 61 различный рекорд) в 2010 году приезжал в Минск на Матч звезд КХЛ. Тогда Гретцки даже встретил своих родственников из Гродненской области. Теперь история сложилась еще интереснее – у КХЛ появился собственный раскрученный Грецкий.