Уэйн Гретцки

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Хоккей
Овечкин забил 717-й гол в НХЛ. Он делит шестую строчку с Эспозито в рейтинге лучших бомбардиров
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин вышел на 8 место в списке лучших бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин
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Игра «Что? Где? Когда?» началась с афоризма Гретцки. Закончите?
#ЧГК
Проклятие 700-го гола в НХЛ: Гретцки долго лечился, у Овечкина остановили сезон, страдали и другие хоккеисты
#НХЛ
ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ. Даже он сам не может объяснить эту шайбу
#Александр Овечкин
На Матч звезд КХЛ попал Грецкий. Это игрок худшей команды лиги, которого продвигали из-за фамилии
#Вячеслав Грецкий
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