Уэйн Гретцки

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Игра «Что? Где? Когда?» началась с афоризма Гретцки. Закончите?
#ЧГК
Проклятие 700-го гола в НХЛ: Гретцки долго лечился, у Овечкина остановили сезон, страдали и другие хоккеисты
#НХЛ
ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ. Даже он сам не может объяснить эту шайбу
#Александр Овечкин
На Матч звезд КХЛ попал Грецкий. Это игрок худшей команды лиги, которого продвигали из-за фамилии
#Вячеслав Грецкий