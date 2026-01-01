Уэйн Гретцки

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Хоккей
Овечкин забил 717-й гол в НХЛ. Он делит шестую строчку с Эспозито в рейтинге лучших бомбардиров
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин вышел на 8 место в списке лучших бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин