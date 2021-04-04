ЧГК
Уэйн Гретцки
Игра «Что? Где? Когда?» началась с афоризма Гретцки. Закончите?
04 апреля, 22:20
В третьей игре весенней серии «Что? Где? Когда?» команде Андрея Козлова в первом раунде выпал суперблиц. Один на один с ведущим остался Владимир Антохин.
Первый вопрос суперблица – афоризм хоккеиста Уэйна Гретцки, который нужно закончить:
«Хорошие игроки находятся там, где шайба, а великие – там, где…»
Антохин предположил, что великие игроки находятся там, где надо. Правильный ответ – «…там, где она будет». Так счет стал 1:0 в пользу телезрителей.
Ведущий обратил внимание, что в афоризме два объекта – игрок и шайба: великие игроки предвидят, где будет шайба.
Гретцки – легендарный:
🏒 Четыре Кубка Стэнли.
🏒 Девять раз брал трофей лучшему игроку сезону, 10 – лучшему бомбардиру.
🏒 Самый результативный снайпер в истории НХЛ (894 гола).
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