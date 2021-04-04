Игра «Что? Где? Когда?» началась с афоризма Гретцки. Закончите?

В третьей игре весенней серии «Что? Где? Когда?» команде Андрея Козлова в первом раунде выпал суперблиц. Один на один с ведущим остался Владимир Антохин.

Первый вопрос суперблица – афоризм хоккеиста Уэйна Гретцки, который нужно закончить: