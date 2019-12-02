На лед навалили 45 тысяч плюшевых игрушек. Фанаты кидали с трибун, а хоккеисты прыгали

С 1993 года проводится ежегодная акция Teddy bear toss. Вот ее суть: болельщики бросают на лед мягкие игрушки, которые потом идут на благотворительность. Благотворительные организации развозят их по детским домам, раздают нуждающимся в церквях и школах. В этот раз Teddy bear toss получился особенно массовым – отличились фанаты команды АХЛ «Херши Беарс».

«Херши Беарс» – фарм-клуб «Вашингтона». Конкретно сейчас его обсуждают больше, чем основную команду НХЛ. Во время матча «Херши Беарс» фанаты привычно бросали игрушки. Только сейчас их оказалось так много, что получился рекорд: когда подсчет остановили, набралось 45650 игрушек. Просто зацените это веселье – они летели бесконечно.

В конце фанаты передавали друг другу огромного медведя, которого донесли до льда.