Егор Шарангович
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В НХЛ впервые за пять лет забил белорусский игрок
час назад
Егор Шарангович – 22-летний белорусский нападающий. Права на него принадлежат «Нью-Джерси» с 2018 года. Но за основную команду он сыграл только сейчас.
Два сезона он выступал за фарм-клуб «Девилз» в АХЛ – «Бингемтон Девилз». В 2020-м приезжал в КХЛ и сыграл 34 матча за минское «Динамо».
В этом сезоне НХЛ он уже сыграл два матча. Первая встреча проигрышная, в нем «Бостон» обыграл «Нью-Джерси» (2:3 Б). Во второй «Нью-Джерси» победил тот же «Бостон» (2:1 ОТ), а Шарангович поучаствовал в этой победе, забив решающую шайбу в овертайме.
Шарангович:
- 11 белорус в НХЛ.
- Первый белорусский хоккеист за пять лет, сыгравший в НХЛ. Последним был Михаил Грабовский – он провел 58 матчей за «Айлендерс» в сезоне-2015/16. Но потом выбыл на два года из-за травмы плеча. В сезоне-2017/18 он подписал контракт с «Вегасом», но не сыграл ни одного матча, а потом завершил карьеру.
- Первый белорус за пять лет, забивший в НХЛ.
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