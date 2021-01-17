В НХЛ впервые за пять лет забил белорусский игрок

Егор Шарангович – 22-летний белорусский нападающий. Права на него принадлежат «Нью-Джерси» с 2018 года. Но за основную команду он сыграл только сейчас.

Два сезона он выступал за фарм-клуб «Девилз» в АХЛ – «Бингемтон Девилз». В 2020-м приезжал в КХЛ и сыграл 34 матча за минское «Динамо».

В этом сезоне НХЛ он уже сыграл два матча. Первая встреча проигрышная, в нем «Бостон» обыграл «Нью-Джерси» (2:3 Б). Во второй «Нью-Джерси» победил тот же «Бостон» (2:1 ОТ), а Шарангович поучаствовал в этой победе, забив решающую шайбу в овертайме.

Шарангович: