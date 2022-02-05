КХЛ завершила регулярный чемпионат. Плей-офф стартует 1 марта

28 января – КХЛ объявила о приостановке сезона на время Олимпиады.

5 февраля – КХЛ заявила, что регулярка завершена. Плей-офф Кубка Гагарина начнется 1 марта. Заявление президента лиги Алексея Морозова:

«Пока мы ждем олимпийский хоккей, продолжаем работу над подготовкой к самой важной части сезона – плей-офф. И он обещает быть упорным и непредсказуемым, так как нет явного фаворита в борьбе за Кубок Гагарина.

Для того, чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне.

Причин у этого несколько, в том числе и продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершить перелеты в разные города.

Поэтому лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырех матчей (по два в каждой конференции).

До начала серий все игроки смогут пройти карантин в своей команде. А дополнительный день между играми позволит оперативно менять выбывающих игроков. Массовое заражение игроков в одной из серий не поставит под удар проведение других матчей.

Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами».

Плей-офф стартует 1 марта. Туда попадут команды, выбранные по проценту набранных очков от максимально возможного количества.