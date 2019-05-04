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#Каролина #НХЛ #Нью-Йорк Айлендерс #Бостон Селтикс #Коламбус (х)

«Каролина» вышла в финал Востока впервые с 2009 года

04 мая 2019, 14:42

В последний раз «Каролина» участвовала в плей-офф НХЛ в сезоне-2008/09. Тогда она дошла до финала, где ее выбил «Питтсбург» (0:4 в серии).

С тех пор и до этого сезона «Каролина» ни разу не выходила в плей-офф. Но в этот раз команда Рода Бриндамора дошла до финала Востока. По дороге она вынесла «Вашингтон» (4:3), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0). В финале восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Бостон» – «Коламбус». Там пока 2:2 в серии, причем «Коламбус» догнал с 0:2 по итогам двух встреч.

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