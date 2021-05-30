На матч «Бостона» и «Айлендерс» пришли 17400 фанатов. Это рекорд посещаемости сезона НХЛ

Во втором раунде Кубка Стэнли «Бостон» играет против «Нью-Йорк Айлендерс». И первый матч проходил в Бостоне. В НХЛ действовали и действуют ограничения по числу фанатов на стадионе из-за коронавируса. Но на этот матч лига допустила 17400 человек.

Эта игра стала самой посещаемой в НХЛ в этом сезоне и с момента начала пандемии. «Бостон» публиковал такие кадры: