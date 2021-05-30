НХЛ
Бостон (х)
Нью-Йорк Айлендерс
На матч «Бостона» и «Айлендерс» пришли 17400 фанатов. Это рекорд посещаемости сезона НХЛ
2 часа назад
Во втором раунде Кубка Стэнли «Бостон» играет против «Нью-Йорк Айлендерс». И первый матч проходил в Бостоне. В НХЛ действовали и действуют ограничения по числу фанатов на стадионе из-за коронавируса. Но на этот матч лига допустила 17400 человек.
Эта игра стала самой посещаемой в НХЛ в этом сезоне и с момента начала пандемии. «Бостон» публиковал такие кадры:
А вот бурная радость фанатов:
А матч завершился победой «Бостона» со счетом 5:2.
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