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#НХЛ #Бостон (х) #Нью-Йорк Айлендерс

На матч «Бостона» и «Айлендерс» пришли 17400 фанатов. Это рекорд посещаемости сезона НХЛ

2 часа назад

Во втором раунде Кубка Стэнли «Бостон» играет против «Нью-Йорк Айлендерс». И первый матч проходил в Бостоне. В НХЛ действовали и действуют ограничения по числу фанатов на стадионе из-за коронавируса. Но на этот матч лига допустила 17400 человек.

Эта игра стала самой посещаемой в НХЛ в этом сезоне и с момента начала пандемии. «Бостон» публиковал такие кадры:

А вот бурная радость фанатов:

А матч завершился победой «Бостона» со счетом 5:2.

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Источник:
Гол
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Какой кайфовый хоккей на открытом воздухе! Команды НХЛ играют на берегу озера, а в перерыве выступает Green Day 🏒
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