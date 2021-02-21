Какой кайфовый хоккей на открытом воздухе! Команды НХЛ играют на берегу озера, а в перерыве выступает Green Day 🏒

UPD: Первый матч приостановили после первого периода, потому солнце растопило лед в центре площадки. Он возобновится в 11:00 по московскому времени.

NHL Outdoors – традиционная игра регулярки НХЛ, которую лига проводит на открытом воздухе с 2003 года. В этом сезоне НХЛ провели ее на озере Тахо, на границе штатов Калифорния и Невада.

Лед залили на берегу озера на территории отеля Edgewood Tahoe. Ежегодно там проходят любительские и региональные соревнования по гольфу и крикету. Обычно все матчи на открытом воздухе проходили на огромных стадионах. Но сейчас НХЛ специально выбрала небольшую площадку из-за пандемии.

20 февраля на озере Тахо сыграли «Колорадо» и «Вегас». 21-го будет матч «Филадельфии» и «Бостона». Оба матча – без зрителей.

Плюс во время перерыва в первом матче Green Day представит новый трек.

Тренировка «Вегаса».