Какой кайфовый хоккей на открытом воздухе! Команды НХЛ играют на берегу озера, а в перерыве выступает Green Day 🏒
UPD: Первый матч приостановили после первого периода, потому солнце растопило лед в центре площадки. Он возобновится в 11:00 по московскому времени.
NHL Outdoors – традиционная игра регулярки НХЛ, которую лига проводит на открытом воздухе с 2003 года. В этом сезоне НХЛ провели ее на озере Тахо, на границе штатов Калифорния и Невада.
Лед залили на берегу озера на территории отеля Edgewood Tahoe. Ежегодно там проходят любительские и региональные соревнования по гольфу и крикету. Обычно все матчи на открытом воздухе проходили на огромных стадионах. Но сейчас НХЛ специально выбрала небольшую площадку из-за пандемии.
20 февраля на озере Тахо сыграли «Колорадо» и «Вегас». 21-го будет матч «Филадельфии» и «Бостона». Оба матча – без зрителей.
Плюс во время перерыва в первом матче Green Day представит новый трек.
Тренировка «Вегаса».
Не обошлось без соревнований по снежкам.
Так набережная выглядит в снежную погоду.
А это тренировка «Колорадо»:
Валерий Ничушкин даже сказал:
«Мы сегодня баловались в конце тренировки и бросали шайбы до воды. Все шайбы с площадки выкинули туда. Потом люди, когда тут потеплеет, пойдут купаться. И может быть, наши шайбы найдут.
Кстати, это место в Тахо очень похоже на природу возле Тургояка. Такая же дикая, много сосен. Немного прохладно, но на солнце нормально. И с озера дует очень такой неплохой ветер. Надеюсь, он не сильно будет мешать игре.
Мы и визоры затемненные ставим, черные полоски сделаем, но все равно, если честно, солнце пробивает в глаза. В целом нас ждет динамичная игра, и все будут в одинаковых условиях».
Чистый кайф в соцсетях «Бостона».
Красотища от «Филадельфии».
Во время первого матча вратари играли в солнцезащитных очках. Яркое солнце даже растопило немного лед, после первого периода его укладывали с помощью специальных машин.
А теперь просто подборка красоты: