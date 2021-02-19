Клуб НХЛ предложил всем фанатам бесплатное пиво. Только вот на стадионе никого не было
«Анахайм» на игре НХЛ сделал объявление на большом экране: «Сегодня все фанаты на стадионе могут взять бесплатное пиво».
Это такой троллинг от «Анахайма», потому что болельщиков на игры НХЛ все еще не пускают. Не все эту шутку поняли, и некоторые болельщики в твиттере негодуют: «Как так? Вообще-то из-за ковида фанатов на аренах нет».
И еще одна деталь. «Анахайм» подписал фото с объявлением о пиве фразой Big if true (на русский можно перевести как «Бомба, если это правда»). Это американский мем, который обычно саркастически используется в ответ на новость с сенсационным заголовком. Эта фраза стала распространенной благодаря инсайдеру НФЛ, который постоянно подписывал свои слухи: «Если это правда, то это, конечно, бомба».
Пока только три команды НХЛ разрешают фанатам приходить на стадион: «Даллас», «Флорида» и «Аризона».
Сейчас, кстати, у НХЛ рекордные ТВ-рейтинги: например, игру «Филадельфии» и «Питсбурга» смотрели почти миллион человек. Это рекорд для матча регулярного сезона.
А «Рейнджерс» будет пускать болельщиков на арену с 26 февраля, когда состоится игра против «Бостона». Клуб в соцсетях поблагодарил губернатора штата, который разрешил заполнять трибуны.
Решение о том, проводить ли массовые мероприятия, в каждом регионе принимает местный минздрав. Например, «Тампа-Бэй» надеется, что власти разрешат ей пустить на трибуны 3800 фанатов.
У НХЛ наблюдается положительная динамика с числом заболевших игроков. Сейчас ковид подтвержден только у 13 хоккеистов – это минимальный показатель за последнее время.