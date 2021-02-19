Клуб НХЛ предложил всем фанатам бесплатное пиво. Только вот на стадионе никого не было

Это такой троллинг от «Анахайма», потому что болельщиков на игры НХЛ все еще не пускают. Не все эту шутку поняли, и некоторые болельщики в твиттере негодуют: «Как так? Вообще-то из-за ковида фанатов на аренах нет».

И еще одна деталь. «Анахайм» подписал фото с объявлением о пиве фразой Big if true (на русский можно перевести как «Бомба, если это правда»). Это американский мем, который обычно саркастически используется в ответ на новость с сенсационным заголовком. Эта фраза стала распространенной благодаря инсайдеру НФЛ, который постоянно подписывал свои слухи: «Если это правда, то это, конечно, бомба».