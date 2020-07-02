Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат

Перед последним туром Бундеслиги оставалась одна интрига – кто сыграет переходные матчи, а кто вылетит. Ситуация в таблице была такая:

16. «Фортуна» – 30 очков (разница мячей -28)

17. «Вердер» – 28 (-32)

Для попадания в стыки «Вердеру» надо было обязательно побеждать «Кельн» и надеяться, что «Фортуна» потеряет очки с «Унионом» (ему уже ничего не было нужно). Сохранялась возможность и равенства очков – тогда выше команда с лучшей разницей мячей.