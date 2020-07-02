Вердер
Бундеслига
Фортуна
Унион Берлин
Кельн
Поделиться:
Комментарии:
0
#Вердер #Бундеслига #Кельн #Унион Берлин #Фортуна

Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат

02 июля, 16:25

Перед последним туром Бундеслиги оставалась одна интрига – кто сыграет переходные матчи, а кто вылетит. Ситуация в таблице была такая:

16. «Фортуна» – 30 очков (разница мячей -28)

17. «Вердер» – 28 (-32)

Для попадания в стыки «Вердеру» надо было обязательно побеждать «Кельн» и надеяться, что «Фортуна» потеряет очки с «Унионом» (ему уже ничего не было нужно). Сохранялась возможность и равенства очков – тогда выше команда с лучшей разницей мячей.

Witters/gumzmedia/nordphoto / Global Look Press

Сыграли в итоге так:

«Вердер» – «Кельн» – 6:1

«Унион» – «Фортуна» – 3:0

При этой победе «Униона» «Вердеру» можно было так и не громить «Кельн».

Болельщики «Вердера» это оценили и собрали для «Униона» деньги на сто ящиков пива. Для этого нужно было 2200 евро, но фанаты скинули почти 5,5 тысяч. Подарок уже доставили.

Твиттер Rondu

А сегодня «Вердер» играет первый переходный матч с «Хайденхаймом»

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Вердер
#Бундеслига
#Кельн
#Унион Берлин
#Фортуна