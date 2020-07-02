Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат
Перед последним туром Бундеслиги оставалась одна интрига – кто сыграет переходные матчи, а кто вылетит. Ситуация в таблице была такая:
16. «Фортуна» – 30 очков (разница мячей -28)
17. «Вердер» – 28 (-32)
Для попадания в стыки «Вердеру» надо было обязательно побеждать «Кельн» и надеяться, что «Фортуна» потеряет очки с «Унионом» (ему уже ничего не было нужно). Сохранялась возможность и равенства очков – тогда выше команда с лучшей разницей мячей.
Сыграли в итоге так:
«Вердер» – «Кельн» – 6:1
«Унион» – «Фортуна» – 3:0
При этой победе «Униона» «Вердеру» можно было так и не громить «Кельн».
Болельщики «Вердера» это оценили и собрали для «Униона» деньги на сто ящиков пива. Для этого нужно было 2200 евро, но фанаты скинули почти 5,5 тысяч. Подарок уже доставили.
А сегодня «Вердер» играет первый переходный матч с «Хайденхаймом»