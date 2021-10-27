Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ: в топ-10 – трое россиян, Панарин зарабатывает из них больше всех

В рейтинге учитывались доходы от рекламных контрактов и иных источников, кроме зарплаты. Рейтинг возглавил Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», который зарабатывает 16,4 миллиона долларов.

Топ-3:

Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 16,4 Остон Мэттьюс («Торонто») – 12,2 Эрик Карлссон («Сан-Хосе») – 12,1

В десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ попали три россиянина: Артемий Панарин (шестое место – 11,2), Никита Кучеров (девятое место – 10,3) и Сергей Бобровский (десятое место – 10,1).

В рейтинг не попал Александр Овечкин, который в июле подписал пятилетний контракт с «Вашингтоном» на 47,5 миллиона долларов. Сделка предусматривает, что он получит за сезон-2021/22 только 5 млн, а 9+ – в последующих.

Forbes объяснил: «НХЛ удерживает часть денег для игроков до момента, пока не подсчитает прибыль к концу сезона. Потом эти средства передаются хоккеистам или владельцам в зависимости от заработанной суммы.

Зная, что доля удерживаемых средств снизится до 10% в сезоне-2022/23 и до 6% к сезону-2025/26, многие хоккеисты согласились получить меньше денег сейчас, но больше потом».