Александр Овечкин
НХЛ
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#Александр Овечкин #НХЛ #Вашингтон

Овечкин забил гол сломанной клюшкой. Обычно судьи за такое наказывают удалением

2 часа назад

Keystone Press Agency / global look press

Александр Овечкин сделал дубль в матче «Вашингтона» и «Оттавы», где вообще забивали очень много (7:5 в пользу «Вашингтона»). И первая шайба Овечкина получилась самой необычной. Хотя, посмотрите, для начала. Вроде бы ничего особенного?

Это почти невозможно заметить, но Овечкин забил со сломанной клюшкой. Об этом никто бы и не узнал, но сам Овечкин рассказал после игры:

«Моя клюшка сломалась. У меня не было возможности ее заменить, так что мне просто повезло».

В таком случае, судья не мог засчитать шайбу. В своде правил НХЛ есть пункт 10.3. Согласно нему, если у хоккеиста ломается клюшка, то он должен ее немедленно бросить на лед (исключение – вратари). Если игрок этого не делает, то получает штраф две минуты.

В 2014 это правило подвело игрока Райана О’Райли – он выиграл вбрасывание сломанной клюшкой, но только потом ее бросил. За это судья дал две минуты. Хотя весь сезон О’Райли провел с нулем штрафных минут.

zumapress / global look press

Недавно Овечкин тоже эпично ломал клюшку. Она вылетела за пределы площадки, и ее подобрали фанаты. 

После матча, где Овечкин забил не по правилам, он подарил фанатам клюшку обычным способом. Кажется, целую. 

Кстати, этот гол помог Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки. Теперь у него 84 гостевых матча, в которых он забил больше двух шайб. 

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