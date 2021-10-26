Овечкин забил гол сломанной клюшкой. Обычно судьи за такое наказывают удалением

Это почти невозможно заметить, но Овечкин забил со сломанной клюшкой. Об этом никто бы и не узнал, но сам Овечкин рассказал после игры:

«Моя клюшка сломалась. У меня не было возможности ее заменить, так что мне просто повезло».

В таком случае, судья не мог засчитать шайбу. В своде правил НХЛ есть пункт 10.3. Согласно нему, если у хоккеиста ломается клюшка, то он должен ее немедленно бросить на лед (исключение – вратари). Если игрок этого не делает, то получает штраф две минуты.

В 2014 это правило подвело игрока Райана О’Райли – он выиграл вбрасывание сломанной клюшкой, но только потом ее бросил. За это судья дал две минуты. Хотя весь сезон О’Райли провел с нулем штрафных минут.