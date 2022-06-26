Как я пропустил гол от Овечкина в футболе и счастлив
Вратарь «Амкала» Федор Маслов поучаствовал в, возможно, самом необычном и ярком товарняке русского футбола.
15 тысяч зрителей на «ВТБ Арене», концерт Егора Крида на разогреве, приглашение Александра Овечкина – нет, это не музыкальная премия, а шоу-матч между «Динамо» и блогерским клубом «Амкал». Молодежка «Динамо» уже проигрывала «Амкалу» 0:3, теперь первая команда победила 5:0.
Овечкин подписался с «Динамо» на один матч, взял третий номер в честь отца и стянул весь шум на себя. Он вывел команду на поле с капитанской повязкой, провел на поле 11 минут как нападающий, забил (после паса пяткой от Федора Смолова!) первый из пяти голов и заменился на Даниила Фомина.
Мы спросили Маслова об эмоциях, атмосфере и опыте – и записали его монолог.
«Когда пропустил гол, подумал: «Ой, сейчас начнется? Напихают 10, что ли?»
«Почему-то спокойно отнесся к выходу Овечкина, понимая, что сыграет он не очень много. На меня большее впечатление произвело не его появление, а то, когда я окончательно увидел стартовый состав «Динамо» за 40 минут до начала игры. Понял, что они действительно выходят основой: и Шунин, и Смолов, и Захарян. Стало ясно, что точно будет непросто. Это зарядило, но добавило мандража: «Вау, будет мощно».
Классно, здорово, круто! Да, было ощущение: «Вау, это топ. Сыграем где-то на одной поляне с Овечкиным». Перед матчем букмекерские компании выкатили линии на нашу игру. Там была отдельная линия на Овечкина: забьет ли он или сколько сыграет. Думал пошутить у себя в телеграме: «Ну что, чуваки, можете смело грузить на гол Овечкина. Я постараюсь».
Слава богу, не сделал так, потому что меня бы обвинили, что я пропустил от него специально. Это, конечно же, не так. Было понимание, что Овечкин выйдет ненадолго. Логично же, что игроки «Динамо» сыграют на него, пока он на поле. В моменте, когда Смолов отдал пяткой, мне можно было прочитать пас и сместиться левее. Думал: «Ну все. У Смолова классная ударная позиция, сейчас пробьет». Как-то не подумали, что в первые минуты вся игра пойдет на Овечкина.
Перед началом матча точно не было мыслей: «Лишь бы не пропустить от Овечкина». Просто не думал о пропущенных голах. За 40-45 минут до игры был мандраж – такой мощный, наверное, впервые за время выступления в «Амкале». После разминки подуспокоился и выходил на матч выдохнувшим. Когда пропустил гол, подумал: «Ой, сейчас начнется? Напихают 10, что ли?»
Чуть позже подумал, что вытащить этот удар Овечкина было бы не настолько круто в медийном плане, чем пропустить. Все очень просто: вряд ли мой сейв крутили бы не только по всей России, но и в мире. А вот гол Овечкина уже попал во множество нарезок. Думаю, в Америке уже рассказывают об этом. Крутая медийная история.
Кто еще из футбольных вратарей пропускал от Овечкина? Наверняка они есть, но были ли подобные истории на матчах при таком количестве болельщиков? Все понимают, что это кайф. Все положительно и позитивно. Абсолютно точно больше хороших эмоций. Это что-то нереальное. В это будто сложно поверить, что Герман [основатель клуба] довел «Амкал» до такого уровня».
Силовой прием против Овечкина превратился в мем, а для сейва после его удара не хватило резкости
«Была ли установка по игре против Овечкина? Не слышал ни о какой. По-моему, не было установок по игре против какого-либо игрока. А какие могут быть установки? Понятно, что там играют профики. Персонально играть против Смолова? Такого не было. Как оказалось, у Майка Крапивникова была персональная установка провести силовой прием против Овечкина. Он сделал – получился главный мем матча.
Конечно, понимали про травмы. Не только Овечкина, а вообще всех. Никого из соперников нельзя травмировать. Это же правильно с футбольной точки зрения. Зачем кому-то наносить травмы? Тут же дополнительная ответственность: «Амкал» позвали сыграть с командой РПЛ, каждый понимал важность игры. Это была инвестиция в будущее, чтобы нас звали на похожие матчи.
Сам Овечкин много раз говорил, что любит футбол. Человек явно в него играл и понимает, куда бежать и как бить по мячу. Мы это увидели в моменте, когда он забил мне гол. В этом абсолютно точно есть часть моей вины. В моменте показалось, что это мой гол и я на 100% должен был отбивать. Коснулся мяча, но, может быть, не хватило резкости для падения, потому что удар был не особо сильный, но точный.
Если смотреть повтор, то кажется, что я не выручил, но обвинять меня в этом голе будто бы не стоит. Овечкин сказал, что между мной и штангой было большое расстояние? Мне так не кажется. Расстояние было не такое большое, потому что я коснулся мяча и он, по-моему, попал во внешнюю часть сетки.
Но ведь круто, что Александр Овечкин, один из лучших хоккеистов планеты, сыграл за любимую команду в большой футбол на стадионе «Динамо» при 15 тысячах зрителей. И забил гол: не с пенальти, не фигню, а с игры. Насколько понимаю, так и планировалось, что он сыграет 10-15 минут. Жаль, что счет не остался 1:0. Было бы легендарно. Предлагаю не разбирать гол и не искать вину, а просто кайфануть и еще раз пересмотреть».