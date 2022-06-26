Как я пропустил гол от Овечкина в футболе и счастлив

Слава богу, не сделал так, потому что меня бы обвинили, что я пропустил от него специально. Это, конечно же, не так. Было понимание, что Овечкин выйдет ненадолго. Логично же, что игроки «Динамо» сыграют на него, пока он на поле. В моменте, когда Смолов отдал пяткой, мне можно было прочитать пас и сместиться левее. Думал: «Ну все. У Смолова классная ударная позиция, сейчас пробьет». Как-то не подумали, что в первые минуты вся игра пойдет на Овечкина.

Перед началом матча точно не было мыслей: «Лишь бы не пропустить от Овечкина». Просто не думал о пропущенных голах. За 40-45 минут до игры был мандраж – такой мощный, наверное, впервые за время выступления в «Амкале». После разминки подуспокоился и выходил на матч выдохнувшим. Когда пропустил гол, подумал: «Ой, сейчас начнется? Напихают 10, что ли?»

Чуть позже подумал, что вытащить этот удар Овечкина было бы не настолько круто в медийном плане, чем пропустить. Все очень просто: вряд ли мой сейв крутили бы не только по всей России, но и в мире. А вот гол Овечкина уже попал во множество нарезок. Думаю, в Америке уже рассказывают об этом. Крутая медийная история.